Kubacki niespełna punkt od medalu. "Będę musiał to jakoś przeżyć"

W pierwszej serii wicelider Pucharu Świata skoczył 97 m i plasował się na czwartym miejscu. Straty nie tylko w ścisłej czołówce, ale i w drugiej dziesiątce były minimalne. W serii finałowej Kubacki poprawił się o pięć metrów, był drugi, za prowadzącym Piotrem Żyłą.

Odrobinę słabsze noty przesądziły o tym, że konkurs skończył na piątym miejscu. Do medalu i trzeciego Niemca Karla Geigera zabrakło jedynie 0,8 pkt.

- To jest dużo i niedużo, jak zwykle. Wiele takich konkursów już mieliśmy za sobą. Wiadomo, że tego jest szkoda, bo to tak naprawdę jest pół metra, trochę lepsze noty. Tym razem się nie udało - analizował w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Jeszcze w piątek rano nie było pewne, czy w ogóle Kubacki wystartuje w sobotnich zawodach. Lider reprezentacji Polski w środę poczuł ból w kręgosłupie. 32-letni zawodnik nie wziął udziału w czwartkowych treningach. W piątek poczuł się lepiej i zdecydował, że nie wycofa się z kwalifikacji.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i to, co mnie spotkało przed, to cieszę się przede wszystkim z tego, że mogłem rywalizować na godnym poziomie. Patrząc na przebieg tego konkursu, moim zdaniem te skoki były bardzo fajne, dużo lepsze niż piątkowe, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Z tego, że do tego medalu tak niewiele zabrakło, nie jestem zadowolony. Ale będę musiał to jakoś przeżyć - stwierdził Kubacki.

Jak podkreślił, złoty medal Piotra Żyły bardzo go ucieszył. - Naprawdę zrobił coś niesamowitego. Przeczuwałem, że to będzie skok na medal, ale jednak po cichu wierzyłem, że uda się go dogonić - żałował jednocześnie.

- Myślę, że jak będzie okazja do tego, żeby się z tego medalu pocieszyć wspólnie, to wszystkim nam się humory poprawią. Nie to, żebym miał zły, bo czuję niedosyt, taką sportową delikatną złość, bo wiedziałem, że stać mnie na to, żeby stąd wyjechać z medalem - nawet z tymi problemami, które ostatnio miałem - ale zaakceptuję tę sytuację, wyciągnę z niej lekcję. Jest ona wartościowa, że nawet w takiej trudnej sytuacji byłem w stanie sobie poradzić i oddawać solidne skoki - podsumował.

W niedzielę skoczkowie na normalnym obiekcie w Planicy wystartują w konkursie drużyn mieszanych. Natomiast w piątek (3 marca) na dużej skoczni odbędzie się konkurs indywidualny, a w sobotę drużynowy.