Kubacki walczy z czasem. W kadrze mają już plan awaryjny

Słoweńcy i Granerud rządzili na treningach. Żyła w czołówce w Planicy Słoweńscy... czytaj dalej » Czwartek jest pierwszym dniem czempionatu w Planicy, kiedy do akcji przystąpili skoczkowie narciarscy. Jeszcze zanim to nastąpiło bardzo niepokojące wieści przekazał Polski Związek Narciarski. "Dawid Kubacki nie weźmie udziału w dzisiejszych treningach na skoczni w Planicy. Powodem jest ból pleców, który pojawił się wczoraj wieczorem" - napisano w komunikacie opublikowanym krótko przed południem.

Pod nieobecność najlepszego obecnie polskiego skoczka odbyły się trzy serię treningowe. Z Polaków najlepiej zaprezentował się na nich broniący tytułu Piotr Żyła.

Juroszek w gotowości

Już po zakończeniu czwartkowych zmagań obecny na miejscu reporter Eurosportu Kacper Merk przekazał, że jeśli Kubacki, nie będzie mógł jutro skakać w kwalifikacjach na skoczni normalnej, do Planicy przyjedzie Kacper Juroszek. Tę informację nasz dziennikarz miał już potwierdzić w rozmowie z trenerem Thomasem Thurnbichlerem.



- Jeszcze wczoraj Dawid czuł się dobrze i normalnie trenował. Wieczorem w hotelu nagle poczuł ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wygląda na to, że nie ma urazu i dysk nie jest uszkodzony. Dawid przejdzie kolejne badania. Zrobimy rezonans magnetyczny. Wszystko wskazuje na problem mięśniowy. W związku z tym Dawid chodzi sztywny i nie mógł dziś skakać. Jestem optymistą i wierzę, że będzie skakał w mistrzostwach świata. Na razie potrzebuje opieki lekarzy. Nasz sztab pracuje pełną parą, by przywrócić go do zdrowia - mówił austriacki szkoleniowiec w popołudniowej rozmowie z Eurosportem.

Na piątek zaplanowano serię próbną (16.30) i kwalifikacje (17.45). Walka o medale na skoczni normalnej w sobotę (17.00). Będzie ona poprzedzona serią próbną (16).