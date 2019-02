Znakomite zawody w Łodzi. Polacy zdominowali mityng Orlen Cup

Zawody w Łodzi były pierwszym występem reprezentantów kraju przed własną publicznością w rozpoczynającym się sezonie halowym. Ponad pięć tysięcy kibiców obejrzało kilka ciekawych pojedynków polskich i zagranicznych gwiazd.

Ozdobą imprezy był konkurs skoku o tyczce, w którym na podium stanęło trzech Polaków. Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) i Lisek (OSOT Szczecin) osiągnęli 5,80, ale trzykrotnie strącili poprzeczkę zawieszoną 10 cm wyżej. Trzeci był Robert Sobera (KS AZS AWF Wrocław) – 5,70. Lisek i Wojciechowski wypełnił minimum PZLA na mistrzostwa Europy w Glasgow (1-3 marca).

- Trzech Polaków w top 3. Oby tak skończyło się w Glasgow. Dzisiejszy konkurs był bardzo dobry. Pierwsze wysokości pokonywaliśmy z Piotrkiem bez zarzutu, ale 5,90 to już jest wysoko. Taki wynik dałby prowadzenie w tabelach światowych, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – ocenił Wojciechowski.

Kolejny triumf Swobody

W Łodzi bardzo dobrą formę potwierdziła Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice). W biegu na 60 m uzyskała 7,13, o 0,05 gorszy od rezultatu z Karlsruhe (7,08), który dał jej pozycję lidera światowych list. - Się pracuje, się ma. Mam nadzieję, że nie będę dalej zważać na to, co się dzieje wokół mnie, tylko skupiać się na tym, co mam zrobić, bo mam w tym roku dużo do zrobienia – przyznała 21-letnia sprinterka.

Bezkonkurencyjny Bukowiecki

W pchnięciu kulą na początku sezonu siły zmierzyli Konrad Bukowiecki (KS AZS UMW Olsztyn) i rekordzista Polski Michał Haratyk (Sprint Bielsko-Biała), który spalił jednak wszystkie trzy próby. Zwyciężył ten pierwszy, a wynik 20,95 dał mu kwalifikację do Glasgow. Wśród kobiet z wynikiem 18,64 triumfowała zaś Białorusinka Aliona Dubicka. Obok trzeciej kulomiotki ostatnich ME na podium z rekordem życiowym stanęła Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok) - 18.14 i Paulina Guba (AZS UMCS Lublin) – 18,10. Obie Polki uzyskały przepustkę na HME.

Tomasz Majewski: jesteśmy lepsi od wunderteamu Na młodszych... czytaj dalej » Przed własną publicznością w skoku z wzwyż triumfował Sylwester Bednarek. Lekkoatleta RKS Łódź zwyciężył z wynikiem 2,20, który – jak sam przyznał - nie może go satysfakcjonować.

W pozostałych konkurencjach triumfowali zagraniczni zawodnicy. W biegu na 60 m Amerykanin Mike Rodgers - 6,55, a na 60 m przez płotki jego rodaczka Evonne Britton - 8,04 i - po raz trzeci w Łodzi - Kubańczyk reprezentujący Hiszpanię Orlando Ortega – 7,59.

W Łodzi minima na HME osiągnęli również: Damian Czykier (60 m ppł, KS Podlasie Białystok), Dawid Żebrowski (60 m ppł, LTL ZTE Radom), Artur Noga (60 m, SKLA Sopot), Remigiusz Olszewski (60 m, CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) i Anna Kiełbasińska (60 m, SKLA Sopot).

Polscy lekkoatleci w kolejnym mityngu w kraju będą rywalizować w środę w Toruniu, w zaliczanym do cyklu IAAF World Indoor Tour Copernicus Cup.