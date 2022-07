"Kradzież", "bezczelnie pobiegła". Walka o złoto z wielką kontrowersją w tle

Polscy reprezentanci wciąż walczą o kolejne medale na letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Marcin Lewandowski nie ukończył półfinałowego biegu na 1500 metrów. Na ostatnim okrążeniu dopadła go kontuzja. Z kolei Michał Rozmysa w trakcie wyścigu stracił buta, ale i tak zdecydował się ukończyć bieg - do mety dobiegł ostatni, ze sporą stratą do rywali. Nieco więcej szczęścia miała kobieca sztafeta 4x400 metrów. Polki awansowały do finału i w sobotę powalczą o medale.

To już 16. edycja międzynarodowej młodzieżowej imprezy, która rozgrywana jest co dwa lata. Tym razem odbywa się w Bańskiej Bystrzycy i charakteryzuje się tym, że biorą w niej udział sportowcy w wieku od 14 do 18 lat z 48 krajów zrzeszonych w Europejskim Komitecie Olimpijskim.

Z powodu zbrojnej napaści na Ukrainę nie ma wśród nich reprezentacji Rosji i Białorusi. Sportowcy rywalizują w 10 letnich dyscyplinach sportu. Jedną z nich jest chód na 5000 metrów. To właśnie po niej Hiszpanie czują się pokrzywdzeni. Zaskakująca porażka Polek w eliminacjach. Zakrwawiony but, protest odrzucony Niespodziewanie... czytaj dalej »

Trener zszokowany nagraniem

Meilan, czyli reprezentantka tego kraju, prowadziła kilkadziesiąt metrów przed metą. Walkę o złoto stoczyła z Auvray, która zaczynała zbliżać się do Hiszpanki. Gdy była tuż obok niej, zdaniem serwisu "Runner's World", "zaryzykowała i nagle bezczelnie pobiegła", co w chodzie sportowym jest zabronione, bowiem jedna ze stóp przez cały czas musi dotykać podłoża. Ostatecznie to Francuzka pierwsza przekroczyła linię mety, a Hiszpanka sześć setnych sekundy za nią.

Początkowo cały zespół 15-letniej Meilan cieszył się ze srebrnego medalu, jednak gdy jej trener Javier Pineiro zobaczył nagranie z końcówki rywalizacji i zachowanie Auvray, był zszokowany.

- Widać doskonale na zdjęciach, że biegnie. Zawodniczka powinna zostać zdyskwalifikowana. To był poważny błąd sędziów, kradzież! Wszyscy to widzieli - grzmiał, cytowany przez galicyjski dziennik "La Voz de Galicia".



pic.twitter.com/QmSZ0RnbXc — Manuel Hurtado (@huracan_hurtado) July 26, 2022

Podobnie twierdzą inne hiszpańskie media. "Francuzka zmienia tradycyjne tempo panujące w tej dyscyplinie i biegnie tak, jakby to był bieg na 5000 metrów, co powinno wiązać się z jakąś sankcją" - pisze hiszpański portal elprogreso.es.

Sama Hiszpanka nie zmieniła swojej narracji. Ze srebra była dumna. - Jestem bardzo szczęśliwa, od początku ruszyłam tak, by ustanowić nowy rekord i wygrać. Zrobiłam, ile się dało, nie spodziewałam się tak dobrego wyniku. Było ciężko, ale ostatecznie poszło dobrze - powiedziała młoda zawodniczka z Galicji.

Protest odrzucony

Mimo to Hiszpańska federacja lekkoatletyczna i tak zdecydowała się na protest, ale został on odrzucony, pomimo - jak piszą media za Pirenejami - "wyraźnych obrazków na końcu wyścigu". Auvray utrzymała złoto, a zawodniczka z Lugo musiała zadowolić się rekordem życiowym i srebrem.



Le acaban de robar literalmente la medalla de oro en los 5kmm de la FOJE a la lucense Aldara Meilán, que reventó la prueba tirando desde el metro uno y siendo superada tan solo por 5 centésimas por una marchadora que se echó a correr literalmente. Marcón de 22:55 Récord gallego pic.twitter.com/0JGEAkdO3E — Manuel Hurtado (@huracan_hurtado) July 26, 2022

"Skandal! 15-letnia Meilan zajmuje drugie miejsce z powodu poważnego błędu sędziów" - skomentował dziennik "AS".

Brązowy medal przypadł Węgierce Alexandrze Kovacs. Jedyna Polka startująca w tej konkurencji Paulina Tomaszewska zajęła dziewiąte miejsce, ale wynikiem 24:40.03 ustanowiła jak aż osiem zawodniczek z czołowej dziesiątki "życiówkę".

Źródło: Facebook/Escuela Atlética Lucense Meilan musiała zadowolić się srebrem

Wyniki rywalizacji w chodzie na 5 km:

1. Lena Auvray (Francja) - 22:55.52

2. Aldara Meilan Garcia (Hiszpania) - 22:55.58

3. Alexandra Kovacs (Węgry) - 23:17.79

...

9. Paulina Tomaszewska (Polska) - 24:40.03