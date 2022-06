Ukraińska lekkoatletka oburzona listem mistrzyni. "Nie rozumiesz tego, bo jesteś Rosjanką?!"

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Rosyjska mistrzyni olimpijska Marija Łasickiene wzywa MKOl do zniesienia sankcji Marija... czytaj dalej » W liście otwartym skierowanym do szefa MKOl-u Łasickiene pisała: "Twoja decyzja nie zatrzymała wojny, ale zrodziła nową". Mistrzyni olimpijska z Tokio miała pretensje do Niemca, który po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę zalecił, by światowe federacje sportowe zabroniły Rosji i Białorusi udziału w zawodach.

Bachowi zarzuciła też tchórzostwo, pisząc: "Podejrzewam, że nie będziesz miał odwagi ani godności, by położyć kres sankcjom wobec rosyjskich sportowców".

"Czy uważasz, że sport jest ważniejszy niż prawo do życia?"

Łewczenko nie ukrywała irytacji po słowach koleżanki z tej samej dyscypliny, z którą miała wiele okazji stawać na podium. Na zeszłorocznych igrzyskach Łasickiene występowała jako zawodniczka Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego ze względu na wykluczenie Rosjan w związku z aferą dopingową.

"Wspieraliśmy Cię tak bardzo, jak tylko mogliśmy. Kosztem własnej reputacji nie straciliśmy współczucia. Nawet po aneksji Krymu i rozpoczęciu wojny na wschodniej Ukrainie chciałam wierzyć w ideę 'nie każdy taki jest', gdy nie dopuszczono cię do międzynarodowych konkursów z powodu łamanych przez twój kraj zasad" - rozpoczęła swój wpis Ukrainka.

Jej myślenie zmieniło się tuż po rozpoczęciu rosyjskiej "inwazji na pełną skalę". "Pocisk leciał 5 km od mojego domu, o 4 nad ranem trzęsłam się ze strachu i nie wiedziałam, do kogo zadzwonić. Dostałam SMS-a od trenera: 'Julia spakuj się'. Nie słyszałam żadnego słowa od rosyjskiego sportowca. Wręcz przeciwnie - widziałam parady na cześć wojny i niemal jednogłośne poparcie. To nie jest sport poza polityką. To piep***ne życie ludzkie! Życie! Ono jest najcenniejsze. Nie medale i rekordy" - podkreśliła wicemistrzyni świata z 2017 roku.

Źródło: Getty Images 12 sierpnia 2017 roku. Podium MŚ w Londynie, od lewej: Lewczenko, Łasickiene, Lićwinko

"Każdy ma prawo istnieć na tej ziemi, chodzić i oddychać. Dorośli, starcy, dzieci… Większość z nich jest w piwnicach, wielu rannych, wielu ma traumę psychiczną na całe życie, a ktoś został pozbawiony życia!" - kontynuowała.

Na koniec 24-latka skierowała do Łasickiene pytanie. "Czy uważasz, że sport jest ważniejszy niż prawo do życia? Nie rozumiesz tego, bo jesteś Rosjanką?! Oni nas zabijają, bo po prostu jesteśmy Ukraińcami! Widzisz różnicę?!" - zakończyła.