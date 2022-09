Nowicki nominowany do prestiżowej nagrody. "Doskonałe grono"

33-latek w wielkim stylu zakończył sezon, zdobywając złoty medal mistrzostw Europy z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 82 metry.Teraz może otrzymać bardzo prestiżową nagrodę, jaką byłby tytuł europejskiego lekkoatlety roku. Polak został nominowany obok dziewięciu innych sportowców. Mistrz olimpijski zaskoczony triumfem. "Potraktowałem ten start mocno na luzie, a wyszedł fajny rezultat" Wojciech Nowicki... czytaj dalej »

Najpierw walka o pierwszą trójkę

- Jestem bardzo dumny z tej nominacji i cieszę się, że znalazłem się w tak doskonałym gronie. Każdy medal, każdy dobry rzut, ale też każda nagroda motywuje mnie do dalszej pracy. Dziękuję za nominację i za wszystkie głosy - stwierdził Nowicki.

Głosowanie w mediach społecznościowych europejskiej federacji (European Athletics) - Facebooku, Twitterze i Instagramie - zakończy się 30 września. Oprócz kibiców swoje głosy oddają także poszczególne federacje narodowe oraz eksperci i dziennikarze.

Ogłoszenie najlepszej trójki nastąpi 3 października, a nazwisko zwycięzcy poznamy podczas uroczystej gali w stolicy Estonii Tallinie, która odbędzie się 22 października.

Wśród rywali polskiego młociarza do tej prestiżowej nagrody są: biegacze Lamont Marcell Jacobs, Jake Wightman, Jakob Ingebrigtsen, dyskobol Kristjan Ceh, tyczkarz Armand Duplantis, skoczek w dal Miltiadis Tentoglou, skoczek wzwyż Gianmarco Tamberi, trójskoczek Pedro Pichardo oraz wieloboista Kevin Mayer.

- To są wielcy lekkoatleci i samo znalezienie się w tym gronie jest bardzo dużym sukcesem. Naprawdę jestem z tego bardzo dumny - dodał Nowicki, który obecnie wypoczywa po ciężkim sezonie. Do normalnych treningów powróci pod koniec października.



Who is your men's European Athlete of the Year?



Make sure you submit your vote on social media before Friday 30 September!



The social media vote accounts for one-quarter of the overall vote.#GoldenTracks — European Athletics (@EuroAthletics) September 21, 2022

Cel: złoty medal mistrzostw świata

Już po cichu myśli o celach na nowy sezon. - W przyszłym roku mistrzostwa świata są blisko Polski, bo w Budapeszcie i na pewno na trybunach będzie sporo Polaków. Nie ukrywam, że w moim dorobku brakuje złotego medalu z jednej imprezy, właśnie z mistrzostw świata. Chciałbym go zdobyć - zakończył młociarz.