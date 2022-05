W niedzielę Wings for Life 2022. "W Polsce najszybciej wyczerpała się pula pakietów startowych"

Wings for Life to ogólnoświatowa impreza charytatywna

Wings for Life 2022 coraz bliżej, trwa wielkie odliczanie. Jedyny w swoim rodzaju bieg, z którego całkowity dochód znów zostanie przeznaczony na szczytny cel, po dwuletniej przerwie wraca na wspólną linię startu. W Polsce główna impreza odbędzie się w Poznaniu, ale o wygraną będzie mógł walczyć każdy, kto chce i wszędzie, gdzie chce. Relacja z biegu 8 maja, tylko w TVN24.

Oryginalna formuła, wyjątkowy cel i największa na świecie skala. Wings For Life to charytatywny bieg, z którego dochód przeznaczony jest na badania mające na celu znalezienie metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Od lat częścią rodziny Wings for Life jest TVN24. To na antenie naszej stacji można było śledzić zarówno przygotowania do tego wydarzenia, jak i samą rywalizację, której przyświeca tak szczytny cel.

Ponad 4 miliony euro zebrano na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego - to pieniądze zebrane dzięki światowemu biegowi Wings for Life. W tym roku drugie miejsce na swiecie zajął Polak, Dariusz Nóżyński. Zwyciężył uczestnik na wózku, Aron Anderson ze Szwecji.

W Polsce zrobiło się ciepło i słonecznie. To w sam raz, by wziąć udział w dorocznej akcji Wings for Life, w której - biegając - zbieramy pieniądze na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Drugie miejsce na blisko 200 tysięcy uczestników zajął Dariusz Nożyński.

Za nami Wings for Life 2021. Z polskim sukcesem! Dariusz Nożyński, którego meta dogniła na 66 kilometrze przegrał tylko z poruszającym się na wózku Szwedem Aronem Andersonem.

Ósmy raz, w ponad stu krajach, w jednym celu ruszyło tysiące biegaczy. Celem ogólnoświatowego biegu Wings for Life jest wsparcie badań medycznych związanych z leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego. Na trasach byli również ci, którzy z metą ścigali się w egzoszkieletach i na wózkach.

Już 8 maja Wings for Life 2022. "Jedyny raz życzę Adamowi, żeby mu się nie udało" Wings for Life... czytaj dalej » Bieg zaplanowany jest na 8 maja 2022 roku w Poznaniu. Ostatnie Wings For Life World Run odbyło się tam w 2019 roku. Po dwuletniej przerwie - spowodowanej pandemią choroby COVID-19 - biegacze powrócą na wspólną linię startu.

Wings for Life 2022 to jedyny w swoim rodzaju bieg, z którego całkowity dochód znów zostanie przeznaczony na szczytny cel.

Jest nim wsparcie badań medycznych związanych z leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego. Przeznaczony zostanie na nie całkowity dochód - opłaty startowe i wszystkie darowizny.

Zmodyfikowana trasa

- Wracamy po dwuletniej przerwie do stacjonarnego biegu, w tym roku pobiliśmy rekord zapisów. W Polsce najszybciej wyczerpała się pula ośmiu tysięcy pakietów startowych. Nieco modyfikujemy trasę w Poznaniu, będzie bardziej zielona i będzie mniej biegania po mieście. Na trasie będzie czekało dużo kibiców, którzy będą wspierali biegaczy. To jest atmosfera, którą budujemy od pierwszej edycji. Poznań nie chce oddać tej imprezy, choć inni też by chcieli organizować ten bieg - powiedział Januszewski na antenie TVN24.

Można także wystartować wirtualnie, instalując specjalną aplikację w telefonie. W zeszłym roku w ten sposób w biegu wzięło udział 10,5 tysiąca osób. Teraz jest sprzedane już 11 tysięcy pakietów.

- To nie koniec. Patrząc na dynamikę, myślę, że uda się wystartować z aplikacją nawet 13 tysiącom ludzi. Jeśli ktoś pobierze aplikację, to zakłada słuchawki i czuje się tak jak ludzie w Poznaniu. Oczywiście jest w innym miejscu, ale może pobiec w wirtualnym biegu. Będzie słyszał Adama Małysza i Monikę Pyrek. Te głosy będą podpowiadały i motywowały - dodał Januszewski.

Na całym świecie zebrano już 35 milionów euro na badania nad leczeniem przerwania rdzenia kręgowego.

Wings for Life po raz dziewiąty

To już dziewiąta edycja imprezy na świecie. Bieg odbywa się jednocześnie w ośmiu sztandarowych lokalizacjach: w Niemczech, Japonii, Chorwacji, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Słowenii i Turcji. Dzięki aplikacji start możliwy jest jednak w każdym zakątku globu.

Od lat częścią rodziny Wings for Life jest TVN24. To na antenie stacji można było śledzić zarówno przygotowania do tego wydarzenia, jak i samą rywalizację. Podobnie będzie i w tym roku.

Wings for Life 2022 - zasady i zapisy

Zasady rywalizacji są proste - tysiące ludzi ruszają jednocześnie w różnych częściach świata, biegną, ile sił w nogach, aż do momentu, kiedy wyprzedzi je samochód pościgowy. Z nim ścigać się można na żywo, jak w przypadku imprezy w Poznaniu, lub wirtualnie, za pomocą specjalnej aplikacji.

Bieg cieszy się w Polsce wyjątkową popularnością. Zgłoszenia do tegorocznej edycji ruszyły w listopadzie i wszystkie pakiety wyprzedały się w ciągu 24 godzin. Cały czas można jednak zapisywać się na wirtualny bieg.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń na stronie wingsforlifeworldrun.com.

Relacja na żywo, wywiady i inne ciekawe materiały już 8 maja. Zapraszamy.