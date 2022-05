Atmosfera napędzi uczestników Wings for Life 2022. "Tutaj człowiek zawsze biegnie więcej niż zakładał"

Bieg zaplanowany jest na 8 maja 2022 roku w Poznaniu. Ostatnie Wings For Life World Run odbyło się tam w 2019 roku. Po dwuletniej przerwie - spowodowanej pandemią choroby COVID-19 - biegacze powrócą na wspólną linię startu. Wygrywała Wings for Life pięć razy. "Padną bardzo dobre rezultaty" Dominika Stelmach... czytaj dalej »

Wings for Life 2022 to jedyny w swoim rodzaju bieg, z którego całkowity dochód znów zostanie przeznaczony na szczytny cel.

Jest nim wsparcie badań medycznych związanych z leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego. Przeznaczony zostanie na nie całkowity dochód - opłaty startowe i wszystkie darowizny.

Efektowna trasa biegu

Zawodnicy będą rywalizować na ulicach stolicy województwa wielkopolskiego. Organizatorzy przygotowali dla uczestników zmagań wyjątkową trasę, łączącą w sobie zarówno elementy miejskie, jak i wiejskie.

- Do 13. kilometra bieg charakteryzuje się tym, że mamy szerokie ulice, mamy bardzo gęstą zabudowę, dwa razy przekraczamy rzekę i biegniemy przez Rondo Rataja, i Rondo Starołęka. Od 13. kilometra powoli opuszczamy miasto, a od 20. kilometra zaczynamy rywalizację na terenach mocno podmiejskich, wiejskich z ładnymi widokami. Myślę, że ta różnorodność trasy będzie bardzo ciekawa dla uczestników - powiedział jeden z organizatorów biegu.

Źródło: Wings for Life Mapa tegorocznego biegu w Poznaniu

"Najlepiej podejść do tego z chłodną głową"

Kluczową kwestią dla uczestników będzie umiejętne rozłożenie sił na trasie, o czym na antenie TVN24 mówił dwukrotny zwycięzca Wings for Life w Polsce Tomasz Walerowicz.

- Najlepiej podejść do tego z chłodną głową, wykalkulować, na co będzie nas tego dnia stać. Lepiej nawet zacząć odrobinę wolniej po to, by na kolejnych kilometrach móc się jeszcze dodatkowo napędzić. Przy tym wszystkim panuje wspaniała atmosfera i wtedy człowiek zawsze biegnie więcej niż pierwotnie zakładał - podkreślił Walerowicz.

Wings for Life po raz dziewiąty

To już dziewiąta edycja imprezy na świecie. Bieg odbywa się jednocześnie w ośmiu sztandarowych lokalizacjach: w Niemczech, Japonii, Chorwacji, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Słowenii i Turcji. Dzięki aplikacji start możliwy jest jednak w każdym zakątku globu.

Od lat częścią rodziny Wings for Life jest TVN24. To na antenie stacji można było śledzić zarówno przygotowania do tego wydarzenia, jak i samą rywalizację. Podobnie będzie i w tym roku.

Wings for Life 2022 - zasady i zapisy

Zasady rywalizacji są proste - tysiące ludzi ruszają jednocześnie w różnych częściach świata, biegną, ile sił w nogach, aż do momentu, kiedy wyprzedzi je samochód pościgowy. Z nim ścigać się można na żywo, jak w przypadku imprezy w Poznaniu, lub wirtualnie, za pomocą specjalnej aplikacji.

W Polsce za kierownicą usiądzie były skoczek narciarski Adam Małysz.

Źródło: Wings for Life World Run Adam Małysz będzie "gonił" biegaczy

Bieg cieszy się w Polsce wyjątkową popularnością. Zgłoszenia do tegorocznej edycji ruszyły w listopadzie i wszystkie pakiety wyprzedały się w ciągu 24 godzin. Cały czas można jednak zapisywać się na wirtualny bieg.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń na stronie wingsforlifeworldrun.com.

Relacja, wywiady i inne ciekawe materiały już 8 maja. Zapraszamy.