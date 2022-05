Wygrywała Wings for Life pięć razy. "Padną bardzo dobre rezultaty"

05.05 | Osiem tysięcy zawodników wystartowało w Poznaniu w szóstej edycji biegu charytatywnego Wings For Life World Run. To wyjątkowa rywalizacja bez stałej linii mety - jest nią bowiem goniący uczestników samochód, za kierownicą którego zasiadł Adam Małysz.

28.04 | Już 6 maja rusza piąta, jubileuszowa edycja "Wings for Life"- charytatywnego biegu, który wspiera finansowo badania nad odzyskiwaniem sprawności po przerwaniu rdzenia kręgowego. Gościem "Wstajesz i weekend" była lekkoatletka Dominika Stelmach, która w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce wśród kobiet na świecie. Z lotniska, z którego dziś wylatuje do RPA, aby wziąć udział w tegorocznej edycji opowiadała o swoich osiągnięciach i o tym, jak wygląda bieg "Wings for Life".

26.02 | Wings for Life World Run zna od podszewki, w klasyfikacji pań wygrywała go dwukrotnie - najpierw w Polsce, potem w dalekiej Australii. Dominika Stelmach w programie "Wstajesz i Wiesz" opowiadała o swoich przygodach i planach związanych z popularnym biegiem, zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w tegorocznej edycji.

06.05 | - W biegu Wings for Life nie mamy czegoś takiego jak elita, która jest zebrana osobno i ma specjalne numery. Tutaj numer dostaje się w kolejności zapisu - powiedziała w TVN24 Dominika Stelmach, pięciokrotna triumfatorka Wings for Life.

Stelmach po raz pierwszy triumfowała w 2015 roku w Poznaniu. W kolejnych biegach startowała w innych krajach i radziła sobie tam równie dobrze. W 2016 roku, mimo anginy, triumfowała w Melbourne. Rok później wystartowała w Chile, w Santiago. I zwyciężyła wśród wszystkich startujących kobiet na świecie. Przebiegła 68,21 kilometra.

W 2018 roku zwyciężyła kolejny raz, tym razem w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Po czym znów wróciła do Ameryki Południowej - w 2019 roku wystartowała w Rio de Janeiro. I znów wygrała, notując drugi wynik wśród kobiet na świecie.



- To nie tylko imprezy biegowe, ale też duża dawka kultury, historii, geografii i przede wszystkim widoków, których nie da się zapomnieć. Polecam każdemu być tam, gdzie mnie udało się dzięki Wings for Life - podkreśliła w rozmowie z TVN24.

W tym roku wystartuje w Monachium. - Do wyboru były tylko destynacje z Europy. Zaczynamy na pewno z Parku Olimpijskiego i na początku biegniemy na dość mocno pofałdowanej trasie - oceniła.

Start w niedzielę. W Monachium tego dnia ma być około 20 stopni Celsjusza.

- Idealna temperatura do szybkiego biegania to jest poniżej dziesięciu stopni, ale przy dwudziestu da się biec. To nie są trzydzieści czy czterdzieści jak było w Rio. Myślę, że padną bardzo dobre rezultaty - przyznała.

Nie tylko temperatura liczy się podczas takiego biegu.

- Musimy cały czas się nawadniać, a jednak to nie zawsze jest takie proste, ponieważ punkty nawadniania są co pięć, a czasami co dziesięć kilometrów. Biegi zawsze startują o godzinie 13. Nawet jeżeli termometr pokazuje tylko 20 stopni, to mamy sam środek dnia - pamiętajmy więc o piciu - zaleciła Stelmach.

Jaką będzie miała taktykę w tym roku? - Taką, żeby trzymać się równego tempa. Ciężko stwierdzić, jak mocni zawodnicy startują, bo nie za bardzo znamy niemieckie nazwiska biegowe. Druga sprawa, to fakt, że mamy kilka tysięcy osób, więc prześledzić wszystkie nazwiska nie jest proste. W biegu Wings for Life nie mamy czegoś takiego jak elita, która jest zebrana osobno i ma specjalne numery. Tutaj numer dostaje się w kolejności zapisu, jak ktoś zapisał się na początku ma niski numer, a pod koniec ma wysoki, powyżej sześciu czy siedmiu tysięcy - wyjaśniła.

- W Rio jeden chłopak trzymał się ze mną pięć kilometrów i powiedział: wow, zrobiłem "życiówkę", już dalej nie biegnę, bo nie mogę, ale biegłem z panią. To pokazuje, że w tym biegu możemy osiągać różne cele. Dla niektórych może to być życiówka na pięć kilometrów - dodała.

Wings for Life po raz dziewiąty

To już dziewiąta edycja imprezy na świecie. Bieg odbywa się jednocześnie w ośmiu sztandarowych lokalizacjach: w Niemczech, Japonii, Chorwacji, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Słowenii i Turcji. Dzięki aplikacji start możliwy jest jednak w każdym zakątku globu.

Od lat częścią rodziny Wings for Life jest TVN24. To na antenie stacji można było śledzić zarówno przygotowania do tego wydarzenia, jak i samą rywalizację. Podobnie będzie i w tym roku.

Wings for Life 2022 - zasady i zapisy

Zasady rywalizacji są proste - tysiące ludzi ruszają jednocześnie w różnych częściach świata, biegną, ile sił w nogach, aż do momentu, kiedy wyprzedzi je samochód pościgowy. Z nim ścigać się można na żywo, jak w przypadku imprezy w Poznaniu, lub wirtualnie, za pomocą specjalnej aplikacji.

Bieg cieszy się w Polsce wyjątkową popularnością. Zgłoszenia do tegorocznej edycji ruszyły w listopadzie i wszystkie pakiety wyprzedały się w ciągu 24 godzin. Cały czas można jednak zapisywać się na wirtualny bieg.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń na stronie wingsforlifeworldrun.com.

Relacja, wywiady i inne ciekawe materiały już 8 maja. Zapraszamy.