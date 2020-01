Usain Bolt ma radosną nowinę. "Król lub królowa zaraz tu będzie"

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Słynny Jamajczyk spotyka się z Kasi Bennett od pięciu lat. Przyszła mama w czwartek także pochwaliła się radosną nowiną.



"Nasze złote dziecko. Już wkrótce… Nasze największe święto. Nasze błogosławieństwo." - emocjonowała się 30-latka.







Wyświetl ten post na Instagramie. I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi.b Post udostępniony przez Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) Sty 23, 2020 o 2:03 PST





Gratulacje ze wszystkich stron

Fani wkrótce zasypali Bolta i jego wybrankę gratulacjami w komentarzach w internecie. Do serdeczności przyłączyło się m.in. IAAF (Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych). Światowe władze umieściły na swoim profilu na Twitterze zdjęcie cieszącego się sprintera w charakterystycznej dla niego pozie.



"Gratulujemy Usainowi Boltowi, który ogłosił, że spodziewa się pierwszego dziecka" - napisano.

"Trzeba to zrobić"

W przeszłości Bolt mówił już o chęci bycia ojcem.



"Nauczyłem się, że nigdy nie ma dobrego czasu na posiadanie dzieci. Trzeba po prostu zapiąć pasy i to zrobić. Mam nadzieję, że stanie się to już niedługo. Zobaczymy" - snuł plany, które zaraz się ziszczą.



Bolt od dwóch lat cieszy się życiem sportowego emeryta. W trakcie swojej bogatej kariery zdobył wszystkie możliwe tytuły. Jest m.in. ośmiokrotnym mistrzem olimpijskim i jedenastokrotnym triumfatorem światowego czempionatu. Do niego należą sprinterskie rekordy globu na 100 i 200 metrów oraz w sztafecie 4x100 m.

Powszechnie uznaje się go za najwybitniejszego sprintera wszech czasów.