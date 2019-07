Bolt grzmi na jamajskich sprinterów. "To zawstydzające dla naszego kraju"

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

28.02.2018

Piłka stała się sportem tak intuicyjnym, że tego się nie da opanować w wieku 32 lat - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Ambasador Dobrej Woli UNICEF i wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski, komentując możliwość występów na piłkarskich stadionach Usaina Bolta. - Wszystko to jest takie gadanie w celach reklamowych - stwierdził z kolei Maciej Petruczenko z "Przeglądu Sportowego". Goście programu podkreślili, że choć zdarzają się pojedyncze sukcesy sportowców po zmianie dyscyplin, w jakich się specjalizują, to w dzisiejszych czasach jest to zjawisko bardzo mało realne. Zdaniem Korzeniowskiego "kariera Bolta skończyła się przedwcześnie i nie tak, jak to sobie wymarzył", więc teraz "bawi się życiem".

