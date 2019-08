Niecałe dziesięć sekund, które dziesięć lat temu wstrząsnęły światem

Bolt miał wtedy 22 lata, to był drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata w Berlinie. Gdy inni nerwowo przechadzali się wokół bloków, z których za chwilę mieli wystrzelić, on emanował spokojem. Wyglądał na zrelaksowanego, jakby był pewny tego, czego zaraz dokona.

Jeszcze wykonał gest, jakby chciał naśladować ptaka lub samolot, i wszedł w bloki. Po znaku od startera Bolt zaczął tradycyjnie, jakoś tak ciężko i wolno. Ale gdy już podniósł głowę, prowadził i przewagę tylko powiększał.

Źródło: Getty Images Kosmiczny wynik, który trudno będzie poprawić

Od połowy dystansu nikt nie miał wątpliwości, kto wygra. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że padnie tutaj rekord. Jamajczyk wbiegł na metę w czasie szybszym o 0,11 s od swojego najlepszego wyniku. Rok wcześniej 9,69 s dało mu w Pekinie olimpijskie złoto.



Usain spojrzał w lewo i za chwilę parokrotnie uderzył się w klatkę piersiową. Jakby chciał przekazać: - Tak, zrobiłem to. Tylko ja to mogłem zrobić!



10 Years Ago Today: @usainbolt clocks the 100m world record of 9.58 seconds in Berlin, one year to the day after lowering the mark to 9.69 at the Beijing Olympics. https://t.co/p5tO3mVlaCpic.twitter.com/r7geSrtqbL — Nick Zaccardi (@nzaccardi) August 16, 2019





Stadion w Berlinie oszalał. Rozbłysły flesze aparatów. Wszyscy chcieli zrobić zdjęcie jamajskiej maszynie.



Bolt przeszedł do historii. Drugi Tyson Gay, broniący tytułu mistrza świata, stracił do niego 0,13 s. W sprincie to wieczność. Trzeci był Asafa Powell, były pięciokrotny rekordzista świata.



Cztery dni później genialny Bolt złamał kolejny rekord - 200 metrów przebiegł w czasie 19,19 s.

Brązowy medal i koniec kariery

Karierę najszybszy człowiek w historii zakończył po ostatnich mistrzostwach świata, które w 2017 roku odbywały się w Londynie. Musiał wówczas zadowolić się brązowym medalem w sprincie na dystansie 100 metrów.



Był najszybszy na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4x100 m na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012, 2016). Jeden ze złotych medali stracił, ponieważ na dopingu przyłapano startującego w sztafecie Nestę Cartera.