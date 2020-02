Kolizja na ostatnich metrach, Kszczot stracił szansę na wygraną. "Zostałem sfaulowany"

Adam Kszczot nie miał szczęścia podczas mityngu halowego we francuskim Lievin. W trakcie biegu na 800 metrów zderzył się z Niemcem Markiem Reutherem i nie miał szans na miejsce w czołówce zawodów.

Duplantis musiał obejść się smakiem. Nie ma trzeciego rekordu świata z rzędu Armand Duplantis... czytaj dalej » Mityng w Lievin był szóstą w tym roku imprezą zaliczaną do cyklu World Indoor Tour. Kszczot od 2012 roku z wynikiem 1:44,57 jest rekordzistą tej imprezy w biegu na 800 metrów.

Tym razem jednak nie miał okazji do poprawienia tego wyniku, przez incydent z Reutherem na ostatnim okrążeniu. Tuż przed upadkiem polski lekkoatleta biegł na 4. pozycji i rozpoczynał decydujący atak.

Bieg symbolicznie ukończony

Mimo upadku Kszczot postanowił symbolicznie ukończyć bieg. Został sklasyfikowany na 7. miejscu, z czasem 2:28,85.

Rywalizację wygrał Kenijczyk Collins Kipruto (1:46,34) przed swoim rodakiem Corneliusem Tuwei (1:46,74) i reprezentantem RPA Tshepo Tshitem (1:47,75).

Na piątym miejscu, z czasem 1:50,77 bieg ukończył drugi z Polaków Mateusz Borkowski.

"Ma dużego siniaka"

Kszczot na swoim profilu społecznościowym opublikował po zawodach post, w którym poinformował o swoim stanie po zdarzeniu.

"Mam dużego siniaka i poobijany bark, ale na szczęście nic poważnego się wczoraj nie stało. Ci, którzy oglądali wczorajszy mityng, wiedzą, że zostałem sfaulowany i zakończyło się to upadkiem na 200 m do mety. Bardzo szkoda, bo czułem się wczoraj niesamowicie! Wiedziałem, że to wygram!" - napisał między innymi.