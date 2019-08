Amerykanie prognozują: tylko jeden złoty medal mistrzostw świata dla Polski

W ostatnich tygodniach Michał Haratyk spisuje się znakomicie. Jego wynik 22,32 m w pchnięciu kulką to nie tylko rekord Polski, ale również najlepszy wynik w Europie w tym roku. Na światowych listach od mistrza Europy z Berlina lepsi są tylko Amerykanin Ryan Crouser (22,74) i Brazylijczyk Darlan Romani (22,61). Co pokaże Haratyk podczas drużynowych mistrzostw Europy? Transmisje w Eurosporcie 1.

Tyczkarz Piotr Lisek będzie jednym z liderów reprezentacji Polski podczas lekkoatletycznych drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy (9-11 sierpnia). - Córeczka Lila daje kopniaka - mamie i mi - powiedział zawodnik, który w tym sezonie dwukrotnie poprawiał rekord kraju. Transmisje z zawodów od piątku do niedzieli na kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dobek, który wygrał kwalifikacje do biegu na 400 m przez płotki podczas drużynowych mistrzostw Europy. Transmisje z rywalizacji w Bydgoszczy w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek po kwalifikacjach do biegu na 400m przez płotki

Zobacz, co powiedziała Daria Zabawska po konkursie rzutu dyskiem, w którym zajęła czwarte miejsce. Drużynowe mistrzostwa Europy na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Ewa Swoboda zajęła 2. miejsce w swoim biegu kwalifikacyjnym na 100 m podczas drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy, dzięki czemu awansowała do finału. Zobacz ten bieg. Rywalizacja w Bydgoszczy na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Swoboda awansowała do finału biegu na 100m

Święty-Ersetic awansowała do finału biegu na 400 m

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic po awansie do finału biegu na 400 m podczas drużynowych mistrzostw Europy. Rywalizacja w Bydgoszczy na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Święty-Ersetic po awansie do finału biegu na 400 m

- Cieszę się, że wpadły punkty dla Polski, ale mogłem spisać się lepiej. Ciężki trening doprowadził jednak do pewnych błędów technicznych i trochę mi zabrakło do drugiego miejsca - powiedział Marcin Krukowski, który zajął trzecią lokatę w konkursie rzutu oszczepem w drużynowych mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.

Bieg na 400 m przez płotki podczas drużynowych ME w Bydgoszczy. Najlepszy okazał się w nim reprezentant Polski Patryk Dobek, zwycięstwo zapewniając sobie na ostatniej prostej.

Patryk Dobek po wygraniu biegu na 400 m przez płotki podczas drużynowych ME w Bydgoszczy.

Polka w biegu na 100 m podczas drużynowych ME w Bydgoszczy dobrze wystartowała, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Brytyjki i Francuzki.

Ewa Swoboda podzieliła się wrażeniami po jej biegu na 100 m na drużynowych ME w Bydgoszczy, w którym zajęła 3. miejsce.

Skok Wojciecha Jaszczuka, który zapewnił mu miejsce na podium podczas drużynowych ME w Bydgoszczy.

Wojciech Jaszczuk porozmawiał z Kacprem Merkiem po swoim występie podczas drużynowych ME, w których w skoku w dal zajął 3. miejsce.

Wspaniały finisz Linkiewicz dał jej podium na drużynowych ME

Joanna Linkiewicz w rozmowie po jej występie podczas drużynowych ME w biegu na 400 m przez płotki.

Wojciech Nowicki znokautował rywali na drużynowych ME

Wojciech Nowicki pewnie wygrał rywalizację w rzucie młotem. Oto co miał do powiedzenia reporterowi Eurosportu.

Justyna Święty-Ersetic nie dała szans rywalkom na drużynowych ME

Wrażenia Justyny Święty-Ersetic po jej biegu na 400 m podczas drużynowych ME w Bydgoszczy.

Zwycięstwo i rekord Michała Haratyka podczas drużynowych ME

Kilka słow od Michała Haratyka, który wygrał rywalizację w pchnięciu kulą podczas drużynowych ME w Bydgoszczy. Polak przy okazji ustanowił rekord mistrzostw.

Zobacz bieg na 1500 m podczas drużynowych ME, w którym pełną pulę punktów dla polskiej drużyny zdobył Marcin Lewandowski, wygrywając pewnie.

Oto co do powiedzenia miał Marcin Lewandowski po wygraniu swojego biegu na 1500 m podczas drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy.

Marcin Lewandowski po biegu na drużynowych ME

Próba Marii Andrejczyk na drużynowych ME w Bydgoszczy. Polka rzuciła 63,39 m, co było jej najlepszym rezultatem w sezonie.

Kilka słów komentarza od Marii Andrejczyk po jej występie podczas drużynowych ME w Bydgoszczy. Polka w rzucie oszczepem zajęła drugą pozycję.

Maria Andrejczyk po drużynowych ME

Adam Kszczot na gorąco po zwycięstwie w swoim biegu na 800 m podczas drużynowych ME.

Bieg Karoliny Kołeczek, podczas drużynowych ME w Bydgoszczy. O kolejności na podium zadecydował fotofinisz!

Karolina Kołeczek skomentowała swój występ w biegu na 100 m przez płotki podczas drużynowych ME w Bydgoszczy.

Zobacz zwycięski bieg Sofii Ennaoui podczas drużynowych ME w Bydgoszczy.

Sofia Ennaoui wygrała bieg na 1500 m na drużynowych ME

Rzut Joanny Fiodorow, który dał jej drugie miejsce w rywalizacji w rzucie młotem podczas drużynowych ME.

Piotr Lisek ocenił swoją dyspozycję podczas drużynowych ME i zdradził po swoim występie dlaczego zdecydował się atakować rekord Polski.

Piotr Lisek po zwycięstwie na drużynowych ME

Piotr Małachowski zaskoczył wszystkich, w ostatnim rzucie zapewniają sobie zwycięstwo podczas drużynowych ME w Bydgoszczy. Wcześniej Polak zajmował trzecie miejsce.

Oto, co powiedział Piotr Małachowski po swoim występie na drużynowych ME w Bydgoszczy.

Polskie biegaczki po zwycięstwie w sztafecie na drużynowych ME

Trzecie miejsce męskiej sztafety na zakończenie drużynowych ME

- Triumf naszej reprezentacji w drużynowych mistrzostwach Europy to coś wyjątkowego. Jesteśmy potęgą w Europie. Cieszymy oko kibica, cieszymy samych siebie. Teraz czas na mistrzostwa świata - powiedział Marcin Lewandowski.

Złota polska drużyna. Historyczny sukces w Bydgoszczy Polacy... czytaj dalej » Mistrzostwa rozegrane zostaną na przełomie września i października w Dosze. Polacy, w opinii "Track & Field News", zdobędą pięć krążków i tylko jeden złoty, konkretnie Paweł Fajdek w rzucie młotem.



Prognoza z USA po dopiero co zakończonych Drużynowych Mistrzostwach Europy brzmi jak zimny prysznic. W Bydgoszczy polscy lekkoatleci byli najlepsi w 10 z 40 konkurencji i trzydniowe zmagania wygrali bezdyskusyjnie.

Fajdek i Nowicki zdominują konkurs

Według Amerykanów srebro w Dosze, również w rzucie młotem, wywalczy Wojciech Nowicki. Fajdek to trzykrotny mistrz świata, ale w tym sezonie na światowych listach rządzi Nowicki. Podczas lipcowego Poznań Athletics Grand Prix uzyskał 81,74 m. Najlepszy tegoroczny wynik Fajdka jest o niemal metr gorszy - to 80,88 m.



Resztę medalowego dorobku, ale w kolorze brązowym, dostarczyć mają tyczkarz Piotr Lisek, Marcin Lewandowski w biegu na 800 metrów i sztafeta pań 4x400 metrów.



Pięć medali to byłby najsłabszy występ polskich lekkoatletów na mistrzostwach świata od 2013 roku i imprezy w Moskwie.



Dziennikarze "Track & Field News" prognozują, że najwięcej złotych krążków (13) zdobędą w stolicy Kataru sportowcy z USA.

Źródło: trackandfieldnews.com Prognozy Amerykanów przed MŚ w Dosze

Nie są nieomylni

Historia pokazuje, że redakcja wydawanego od 1948 roku magazynu nie jest nieomylna. Przed poprzednimi mistrzostwami, w 2017 roku, wyliczyła, że Polacy wrócą z Londynu z siedmioma medalami, w tym dwoma złotymi. Amerykanie pomylili się o jeden.

Nie docenili wówczas Adama Kszczota, wicemistrza na 800 m. W ocenie polskich szans na medale nie uwzględnili również trzeciej w konkursie rzutu młotem Malwiny Kopron, a przecenili możliwości skoczka wzwyż Sylwestra Bednarka.