Tori Bowie nie żyje. Mistrzyni olimpijska z Rio miała 32 lata

Bowie zdobyła trzy medale podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku - złoty w sztafecie 4x100 m, srebrny w biegu na 100 m oraz brązowy na 200 m.

Rok później została mistrzynią świata na 100 m i w sztafecie 4x100 m.

"Straciliśmy klientkę, drogą przyjaciółkę, córkę i siostrę"

O śmierci 32-latki poinformowała w środę jej agencja Icon Management.

"Jesteśmy zdruzgotani, że musimy podzielić się bardzo smutną wiadomością o śmierci Tori Bowie. Straciliśmy klientkę, drogą przyjaciółkę, córkę i siostrę. Tori była mistrzynią... Promieniem światła, który świecił tak jasno! Jesteśmy naprawdę załamani i nasze modlitwy są z jej rodziną i przyjaciółmi" - można przeczytać na Twitterze agencji lekkoatletki.



“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4 — Icon Management Inc. (@iconmanagement) May 3, 2023





Przyczyna jej śmierci nie jest znana. Agencja zawodniczki zaapelowała jedynie o uszanowanie prywatności jej bliskich w tym trudnym czasie.

27 sierpnia Tori Bowie skończyłaby 33 lata.