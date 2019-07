Roboty na stadionie lekkoatletycznym podczas igrzysk. Będą wozić sprzęt

Będąca jednym ze sponsorów igrzysk Toyota w poniedziałek przedstawiła prototyp tych robotów. Kształtem mają przypominać zaprezentowane już wcześniej przez tego producenta pojazdy e-Palette, tyle że będą ich miniaturową wersją. Ich wielkość ma być zbliżona do samochodu-zabawki.



Będą one poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, a wbudowane będą miały trzy kamery i czujnik, który umożliwi im widzenie otoczenia. Na górze obudowy umieszczone będą światła LED, które będą się świecić, gdy pojazd będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do podążania za sędziami poruszającymi się w kierunku użytego chwilę wcześniej przez zawodników sprzętu.

"Transport lepiej wychodzi robotom"