Johaug myśli o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy

Johaug to mistrzyni olimpijska, 10-krotna mistrzyni świata i multimedalistka norweskiego podwórka, tyle że w sportach zimowych. Tymczasem w weekend zadebiutowała w konkurencji właściwej dla letnich igrzysk olimpijskich.

Znana z tras narciarskich 31-letnia Norweżka w lekkoatletycznych mistrzostwach kraju wystartowała w biegu na 10 000 metrów. Johaug biegła pierwszy raz na tym dystansie na stadionowej bieżni i pierwszy raz w lekkoatletycznych butach z kolcami. I był to debiut przez duże D.

Johaug lekkoatletyczną mistrzynią kraju. "Mogłaby bez problemu odstawić narty" Mistrzyni... czytaj dalej » Johaug pokonała dystans w czasie 30.20,87. To najlepszy czas w historii rozgrywania tej dyscypliny w Norwegii wśród kobiet. Poza norweskimi granicami lekkoatletki z tego kraju tylko cztery razy pokonały 10 000 metrów w czasie lepszym niż etatowa biegaczka narciarska.

- Nie mam żadnej rutyny, nie znam się na taktyce w tego typu biegu ani nie umiem biegać w tych dziwnych butach, więc po prostu starałam się osiągnąć jak najlepszy czas. Jestem pewna, że nie był to ostatni mój start na arenie lekkoatletycznej - powiedziała na mecie rozochocona Norweżka.

Nigdy nie mów nigdy

Johaug pozostaje czynną zawodniczką w biegach narciarskich, ale tak jej się spodobała wizyta na bieżni, że w najbliższym czasie zamierza łączyć dyscypliny. Skoro w cuglach została mistrzynią Norwegii, padła propozycja, żeby wystartowała w przyszłorocznych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce, które odbędą się w Paryżu.

- Jeśli nie będzie to kolidowało z moim grafikiem, to czemu nie - powiedziała Johaug na antenie telewizji NRK.

Nie wiadomo, jak będzie z czasem, ale chęci na pewno są. - Fajnie byłoby się sprawdzić na takiej imprezie. No ale musiałabym się do niej przygotować troszeczkę bardziej niż do tych mistrzostw. Tak czy inaczej fajnie było wypełnić minimum na mistrzostwa Europy. Co prawda do tej pory nie myślałam o tym starcie, ale nigdy nie mów nigdy - dodała z uśmiechem.

Drugiej karierze Johaug przyklaskują też w norweskim związku narciarskim. - Wspaniale, że ona chce rywalizować w lekkoatletyce. Ona jest kondycyjnym fenomenem - komplementuje swoją zawodniczkę Erlend Slokvik.

Wynik uzyskany w weekend przez Johaug w biegu na 10 000 metrów jest w tym roku 69. na świecie i 17. w Europie.