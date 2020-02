Najpierw rekord Polski, później świata. Szaleństwo w Toruniu

Duplantis ma 20 lat, a jego nazwisko już znaczy wiele w lekkoatletyce. To mistrz Europy i wicemistrz świata, od soboty posiadacz rekordu świata.



Szwed wygrał konkurs w Toruniu, skacząc 6,17 m. Poprzeczkę zawieszoną na rekordowej wysokości pokonał w drugiej próbie. Dotychczas rekord świata należał do Francuza Renaud Lavillenie, który w 2014 roku w Doniecku skoczył 6,16 m. Na stadionie najwyżej w historii skakał legendarny Ukrainiec Siergiej Bubka (6,14 m w 1994 roku).



- Nie zrobiłbym tego bez waszego wsparcia. To wielki rok - olimpijski - i świetnie go tak rozpocząć - podkreślił niezwykle uradowany Duplantis.

Jego skok podziwiał w Arenie Toruń komplet publiczności.

Źródło: PAP/Tytus Żmijewski Uradowany Armand Duplantis

Rekord Święty-Ersetic

Wcześniej błysnęła Justyna Święty-Ersetic, która pobiła swój halowy rekord Polski w biegu na 400 metrów.

Rekord pękł w pierwszej serii biegu na 400 m. Święty-Ersetic pobiegła w czasie 51,37 s. To najlepszy wynik sezonu.

Źródło: Paweł Skraba/ORLEN Copernicus Cup 2020 Justyna Święty-Ersetic z nowym rekordem Polski

Swoją serię wygrała, w pokonanym polu m.in. Holenderkę Lisanne De-Witte (51,90 s).

Poprzedni najlepszy rezultat w historii polskiej lekkiej atletyki Święty-Ersetic ustanowiła dwa lata temu również w Toruniu (51,78 s).



New Indoor National Record by Justyna Świety-Ersetic!!! @WorldAthletics@PKN_ORLEN#copernicuscuppic.twitter.com/QmbODowJrZ — Copernicus Cup (@CopernicusCup) February 8, 2020

Wyniki sobotniego mityngu w Toruniu:

KOBIETY

60 m

1. Shania Collins (USA) 7,24

2. Maja Mihalinec (Słowenia) 7,26

3. Ajla Del Ponte (Szwajcaria) 7,26

---

5. Katarzyna Sokólska (Polska) 7,31

7. Marika Popowicz-Drapała (Polska) 7,37



60 m ppł

1. Alina Tałaj (Białoruś) 7,87

2. Tobi Amusan (Nigeria) 7,89

3. Christina Clemons (USA) 7,89



Polki odpadły w eliminacjach



400 m, 1 bieg

1. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,37 - rekord Polski

2. Lisanne De Witte (Holandia) 51,90

3. Lea Sprunger (Szwajcaria) 51,93

4. Małgorzata Hołub-Kowalik (Polska) 52,85



400 m, 2 bieg

1. Iga Baumgart-Witan (Polska) 52,39

2. Lada Vondrova (Czechy) 52,41

3. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka (Polska) 52,66

4. Anna Kiełbasińska (Polska) 53,20

5. Natalia Kaczmarek (Polska) 53,79



1500 m

1. Gudaf Tsegay (Etiopia) 4.00,09

2. Hailu Lemlem (Etiopia) 4.01,79

3. Rababe Arafi (Maroko) 4.02,46

---

9. Martyna Galant (Polska) 4.11,03

10. Katarzyna Broniatowska (Polska) 4.20,96



w dal

1. Maryna Bekh-Romańczuk (Ukraina) 6,96

2. Ese Brume (Nigeria) 6,62

3. Lorraine Ugen (Wielka Brytania) 6,52

---

6. Magdalena Żebrowska (Polska) 6,27



MĘŻCZYŹNI

60 m

1. Jan Volko (Słowacja) 6,58

2. Joris Van-Gool (Holandia) 6,59

3. Richard Kilty (Wielka Brytania) 6,60

4. Remigiusz Olszewski (Polska) 6,61

---

6. Przemysław Słowikowski (Polska) 6,70



60 m ppł

1. Andrew Pozzi (Wielka Brytania) 7,53

2. Jarret Eaton (USA) 7,54

3. Damian Czykier (Polska) 7,54



400 m, 1 bieg

1. Yousef Karam (Kuwejt) 46,26

2. Tony Van-Diepen (Holandia) 46,78

3. Oscar Husillos (Hiszpania) 47,93

4. Przemysław Waściński (Polska) 48,08



400 m, 2 bieg

1. Terrence Agard (Holandia) 47,66

2. Alphas Kishoyan (Kenia) 48,10

3. Benjamin Vedel (Dania) 48,24

4. Kajetan Duszyński (Polska) 48,34

5. Tymoteusz Zimny (Polska) 48,37



800 m

1. Collins Kipruto (Kenia) 1.45,86

2. Adam Kszczot (Polska) 1.46,01

3. Marcin Lewandowski (Polska) 1.46,05

...

6. Mateusz Borkowski (Polska) 1.46,51



1500 m

1. Ignacio Fontes (Hiszpania) 3.38,57

2. Thiago Andre (Brazylia) 3.39,13

3. Yassin Bouih (Włochy) 3.42,24

---

10. Adam Włodarczyk (Polska) 3.51,86



kula

1. Tomas Stanek (Czechy) 21,86

2. Michał Haratyk (Polska) 21,50

3. Filip Mihajlevic (Chorwacja) 21,42

---

5. Jakub Szyszkowski (Polska) 20,50

6. Konrad Bukowiecki (Polska) 20,39

7. Sebastian Łukszo (Polska) 19,04



tyczka

1. Armand Duplantis (Szwecja) 6,17 - rekord świata

2. Melker Jacobsson (Szwecja) 5,52

2. Matt Ludwig (USA) 5,52

4. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,52

5. Robert Sobera (Polska) 5,52