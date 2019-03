Kosmiczne Polki. Wielka przewaga, tytuł obroniony

Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) awansował do finału skoku w dal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak skoczył w eliminacjach 7,86, co było czwartym rezultatem.

Marcin Lewandowski awansował do finału biegu na dystansie 1500 m podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Haratyk załatwił sprawę w pierwszej kolejce. Jest złoto w pchnięciu kulą Radości nie było... czytaj dalej » Sztafeta pań to już uznana marka, z dużych imprez – i tych rozgrywanych na stadionie, i tych pod dachem - nie wraca bez medalu. Dwa lata temu w Belgradzie zawodniczki trenowane przez Aleksandra Matusińskiego pobiegły po złoto halowych mistrzostw Europy.

W Glasgow dwie z nich, które startowały indywidualnie, były z siebie bardzo niezadowolone. Iga Baumgart-Witan plany miała odważne, nawet złote, a nie dostała się do finału. Liderka grupy - Justyna Święty-Ersetic – zajęła w nim szóste, ostatnie, rozczarowujące miejsce.

W niedzielę miały coś do udowodnienia, przede wszystkim sobie. Wiedziały przecież, że stać je na znacznie więcej.

Przewaga rosła

Matusiński twierdzi, że dziewczyny są przyjaciółkami, co także przekłada się na sukcesy. - Dobrze się czują w swoim gronie. Gdyby było inaczej, po treningu każda by szła w swoją stronę. A tak nie jest - wyznał trener.



Teraz do tego zgranego składu dołączyła sprinterka Anna Kiełbasińska, chciała spróbować czegoś nowego, powalczyć o najwyższe cele. Trener wystawił ją w Glasgow do rywalizacji na pierwszej zmianie. Dobra decyzja to była, prowadziliśmy.

Po niej ruszyła Baumgart-Witan. Przewaga rosła. Małgorzata Hołub-Kowalik biegła spokojnie, uciekała ścigającym ją rywalkom. Święty-Ersetic zmarnować tego nie mogła. Brytyjka nieco się zbliżyła, ale dogonić Polki nie zdołała.

Tytuł obroniony.