Specjaliści przeciwni sztucznemu obniżaniu testosteronu u biegaczek. "Działania niezgodne z etyką"

- Uważamy za niezwykle problematyczne i niezgodne z etyką, że przepisy sportowe wymagają od lekarzy przepisywania niektórym zawodniczkom leków działających hormonalnie, których zadaniem jest zmniejszenie naturalnych warunków fizjologicznych w ich organizmie - powiedział Frank Ulrich Montgomery, przewodniczący Rady WMA w wywiadzie udzielonym australijskiej telewizji.

Stanowczy sprzeciw

Wyznanie rywalki Semenyi: grożono mi śmiercią Brytyjka Lynsey... czytaj dalej » Montgomery podkreślił, że nawet "znaczne różnice w poziomie testosteronu w organizmach są całkowicie normalne, a na jego wysoki poziom nie mają wpływu żadne działania o charakterze patologicznym".

Szef WMA wezwał lekarzy do "powstrzymania się od podawania leków hormonalnych sportowcom z powodu nowych wymogów dot. poziomu testosteronu ustanowionych przez IAAF".

- Żadna decyzja administracyjna nie może nas zmusić do niezgodnego z etyką zawodową działania - stwierdził.

Przegrana apelacja

1 maja Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił apelację reprezentantki RPA Caster Semenyi, mistrzyni olimpijskiej i trzykrotnej mistrzyni globu na 800 m w sprawie przepisów regulujących zasady rywalizacji biegaczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu.

Semenya nokautuje rywalki i się odgraża. "Żaden człowiek nie powstrzyma mnie od biegania" Caster Semenya,... czytaj dalej » W myśli zmian zatwierdzonych przez IAAF, zawodniczki startujące na dystansach od 400 m do jednej mili będą musiały farmakologicznie go obniżyć do pięciu nanomoli na litr krwi i utrzymać ten poziom przez sześć miesięcy, by być dopuszczonym do udziału w najważniejszych imprezach pod egidą IAAF.

Według badań, na które powoływali się przedstawiciele IAAF, naturalny poziom testosteronu u kobiet utrzymuje się w przedziale 0,12-1,79 nmol.

Semenya, która w piątek triumfowała w Dausze na swoim koronnym dystansie w pierwszym w sezonie mityngu Diamentowej Ligi z bardzo dobrym czasem 1:54,98, zapowiedziała, że nie będzie przyjmować żadnych leków na obniżenie poziomu testosteronu.

Regulacje IAAF będą obowiązywać od 8 maja.