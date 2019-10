Lićwinko zachwycona. "Dziewczyny nie uciekły mi zbyt daleko"

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Przed tym sezonem - bardzo dla niej trudnym, bo po raz pierwszy startowała w roli mamy - stawiała sobie za cel udział w mistrzostwach świata. Minimum wynosiło 1,94 i gdy rozpoczynała treningi po porodzie, sama nie wiedziała, czy to możliwe skakać tak wysoko po tylu miesiącach przerwy.

Była mocno zmobilizowana

- Uzyskanie minimum 1,94 to już dla mnie było super, ale z rozwojem sezonu, czułam się coraz lepiej i wiedziałam, że stać mnie na więcej. Szczególnie ostatnie tygodnie to pokazały. Dlatego też miałam z tyłu głowy mocną mobilizację, że muszę to wykorzystać, bo trochę byłoby szkoda, gdyby mi się nie udało - przyznała.

Gdy już była w Dausze, chciała dostać się do finału. Ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia i do czołowej dwunastki już doskoczyła, nagle pojawiło się kolejne marzenie - znalezienie się w ósemce. To dla polskiego sportowca zawsze bardzo ważne, bo tylko miejsce w czołowej ósemce mistrzowskiej imprezy gwarantuje stypendium na kolejny sezon przygotowawczy.

Zabrakło sił

- Piąte miejsce i 1,98 to spełnienie marzeń. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Tym bardziej że konkurs nie zaczął się dla mnie najlepiej. Trochę byłam zdenerwowana tym strąceniem na 1,84. Ale to wszystko wynika z tego, że nie jestem oskakana i rok przerwy sprawił, że brak mi pewności na skoczni - powiedziała.

Dwa metry strąciła na razie trzykrotnie, co nie znaczy, że nie była w stanie tego już teraz pokonać. - Czułam, że mogę, ale w nogach miałam za dużo, zabrakło mi zwyczajnie sił - oceniła.

Nic dziwnego, skoro na razie trenowała wyłącznie raz dziennie. - Nie byłabym w stanie dwa razy. Moja córeczka Hania zabierała mi energię i nie dałabym rady. To się zmieni w sezonie przygotowawczym do igrzysk - zapewniła.

Jej mąż i trener zarazem, Michał cały czas jej powtarzał, że w tak dobrej dyspozycji jak teraz jeszcze nigdy nie była. Nawet wówczas, gdy w hali skoczyła 2,02.

- Też w to uwierzyłam, ale musiałam to poczuć. Tak się stało, gdy udało się pokonać 1,96 i 1,98. Widzę, że dziewczyny nie uciekły mi zbyt daleko, więc myślę, że chwila odpoczynku i stanę z nimi do walki jak równa z równą - dodała.

Oglądaj Lićwinko piąta w finale skoku wzwyż

Spora dawka optymizmu

Piąte miejsce w mistrzostwach świata po roku od urodzenia dziecka jest dla niej cenniejsze niż poprzednie medale.

- Przeszliśmy całą rodziną bardzo długą i ciężką drogę. Rodzice wiedzą o czym mówię, jak to jest pracować i wychowywać dziecko. My nie mamy zbyt dużo pomocy. Niestety nasze rodziny nie mieszkają blisko i pomagają nam z doskoku, ale i tak jesteśmy im bardzo wdzięczni, że są, kiedy ich potrzebujemy - podkreśliła.

Medalowa szansa Liska. Do koła wejdą polscy młociarze Piąty dzień... czytaj dalej » Ten konkurs dał jej też sporą dawkę optymizmu. Tak ważnego przed przygotowaniami do najważniejszego sezonu czterolecia - z igrzyskami olimpijskimi w Tokio.

Ważne dla niej jest również to, że zapewniła sobie stypendium. To oznacza spokojny rok.

- Muszę jednak zaznaczyć, że jestem bardzo wdzięczna PZLA za to, że nie było żadnego problemu z moim powrotem na skocznię. Miałam zgrupowania krajowe i zagraniczne. Mimo tego, że mam swoje lata i mój powrót był niepewny, dostaliśmy wszystko, czego chcieliśmy. Miałam też stypendium ze środków własnych związku - powiedziała.

A teraz? Zasłużone wakacje, ale plany Lićwinko będzie chciała jeszcze zmienić.

- Nie wiem, czy mi się będzie teraz chciało z domu ruszyć. Chcieliśmy jechać do Zakopanego, ale jak sobie pomyślę, że znowu trzeba się spakować i jechać całą rodziną, to nie. Może wybierzemy się gdzieś w okolice Białegostoku - zakończyła.

Mistrzostwa świata potrwają do niedzieli. Jedyny dotychczas medal dla Polski wywalczyła Joanna Fiodorow, która była druga w rzucie młotem.