Skok Supermana dał mu wygraną w biegu. Rywal nie był zadowolony

20-latek ukończył bieg z czasem 49,38 s i był to jego najlepszy rezultat w karierze.

Tucker, który w eliminacjach zajął trzecie miejsce, w finale biegł na czwartym torze. Po swojej prawej stronie miał najgroźniejszego rywala, zwycięzcę kwalifikacji, a zarazem kolegę z uczelni Texas A&M, Roberta Granta. Pozostali biegacze znajdowali się wyraźnie z tyłu.

Po skoku na ostatniej przeszkodzie Tucker i Grant biegli bark w bark. Wydawało się, że starszy i dysponujący lepszym rekordem życiowym Grant na ostatnich metrach zdoła wyprzedzić rywala, ale ten zdecydował się wówczas na niespodziewany ruch.

Rozpędzony Tucker, kilka metrów przed metą, oddał skok w stylu Supermana, z wyciągniętymi ramionami do przodu. Tuż za metą wylądował na bieżni, z której nie był w stanie podnieść się przez dłuższą chwilę.

Wyobraził sobie mamę na mecie

Inspiracją dla tego niecodziennego skoku była mama lekkoatlety. - Po płotku numer 10 zamknąłem oczy. Później otworzyłem je i zobaczyłem moją mamę na mecie. Skoczyłem, aby ją przytulić - powiedział w rozmowie z ESPN Tucker.

- Dałem z siebie wszystko. Poczułem, że muszę wykorzystać całe ciało, aby wygrać, dlatego zdecydowałem się zanurkować na mecie – dodał lekkoatleta.

Z postawy Tuckera nie był zadowolony jego kolega z drużyny, Grant. - Jeśli powiem, co myślę na temat tego skoku do kamer i mikrofonów, to trener Par Henry wyrzuci mnie z zespołu - stwierdził 23-letni biegacz.