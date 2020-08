Skok Liska ozdobą konkursu. Drugi wynik tego sezonu na świecie

- Dużo formy uleciało, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do tej formy, która była. Cały czas musimy pamiętać, że nie mamy na ten rok konkretnego celu. Dlatego musimy zadbać o utrzymanie formy do przyszłorocznych igrzysk - powiedział Piotr Lisek w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Piotr Lisek, Sam Kendricks oraz Armand Duplantis wykonali wspólnie salto do tyłu po konkursie w skoku o tyczce mistrzostw świata. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Lisek zdobył w skoku o tyczce brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Polak w drugiej próbie zaliczył 5,87 m, następnie strącił w pierwszej 5,92, a dwie kolejne próby przeniósł na 5,97, ale także były one nieudane. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Memoriał W. Maniaka, którego Lisek jest ambasadorem, odbył się w niedzielę w Szczecinie po raz trzeci. Faworyt nie zawiódł. Próby na wysokościach: 5,35; 5,55 i 5,70 m pokonywał bez problemu. Dopiero na 5,80 po raz pierwszy strącił poprzeczkę. Gdy ją pokonał w drugiej próbie, zapewnił sobie memoriałowe zwycięstwo, dystansując Pawła Wojciechowskiego.

Lisek: muszę siły i rezultaty rozsądnie rozkładać

Ennaoui pobiegła po rekord Polski, Cheptegei po rekord świata Znakomity bieg... czytaj dalej » Lisek w drugiej próbie pokonał także wysokość 5,90 m, poprawiając o 9 cm rekord memoriału i uzyskując drugi, najlepszy wynik w sezonie. Wyżej skakać nie chciał.



- Przede mną kilka kolejnych mityngów. Muszę siły i rezultaty rozsądnie rozkładać. Już w poniedziałek skaczę w Międzyzdrojach. Może tam uda mi się pokonać poprzeczkę na wyższej wysokości - powiedział po rekordowym skoku tyczkarz miejscowego OSOT Szczecin.



Lisek właśnie w niedzielę skończył 28. rok życia. Dlatego na trybunach stadionu w Szczecinie pojawili się jego najbliżsi, w tym rodzice.



- Od dziewięciu lat mieszkam w Szczecinie i czuję się szczecinianinem. Lubię tutaj skakać i lubię, jak mnie niesie ta publiczność. Urodzin nie obchodzę. Nawet mnie trochę deprymują. Starałem się o nich nie myśleć i, jak widać po wynikach, zrobiłem to skutecznie - dodał powiedział Lisek.

Źródło: PAP/Jerzy Muszyński Piotr Lisek w locie

Zwycięski Haratyk

Emocjonujący był też konkurs pchnięcia kulą w dobrej, międzynarodowej obsadzie. Okazał się on głównie rywalizacją Michała Haratyka z Niemcem Dawidem Storlem. Polak zwycięstwo zapewnił sobie w trzeciej próbie, pchając kulę na odległość 21,15 m. Rywale nie byli w stanie przekroczyć granicy 21 metrów.



W biegu na nietypowym dystansie 300 m kobiet pierwsza na metę wpadła Małgorzata Hołub-Kowalik.



- Wcześniej biegałam na dystansie 200 m, teraz 300. Powoli dochodzę do swego normalnego dystansu 400 m. Jest coraz lepiej. Nie spodziewałam się dzisiaj wygranej, a jednak wygrałam - cieszyła się jedna z zawodniczek sztafety "aniołków" Matusińskiego, dla której start w Szczecinie był jednym z pierwszych przygotowujących do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.