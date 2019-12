Gwiazda sprintu popędzi po dwa olimpijskie złota. "Czwarte i ostatnie igrzyska"

Mistrz zatęsknił za złotem. Farah wraca na bieżnię i celuje w Tokio Maratony to dla... czytaj dalej » Olimpijskie złoto w stumetrówce zgarnęła już dwa razy - w Pekinie 2008 i Londynie 2012. W tej konkurencji triumfowała też w tegorocznych mistrzostwach świata w Dausze, zdobywając czwarty już tytuł.

Fraser-Pryce: postaram się godnie pożegnać z tą imprezą

W 2016 roku na igrzyskach w Rio de Janeiro Jamajka zrezygnowała ze startu na 200 m. Mimo kontuzji palca na 100 m była wtedy trzecia.

- W Tokio definitywnie powalczę na obu dystansach. W Dausze wracałam po przerwie macierzyńskiej i trener uznał, że podwójne obciążenie mogłoby przynieść negatywne skutki. Posłuchałam go, bo on wie najlepiej, czego mi potrzeba. Tym razem będę jednak gotowa na takie wyzwanie - stwierdziła sprinterka, która w piątek skończy 33 lata.

Na 200 m jej największe sukcesy do mistrzostwo świata 2013 i olimpijskie srebro 2012. - Jestem pewna, że stać mnie na zejście poniżej 22 sekund. To będą moje czwarte i ostatnie igrzyska, więc postaram się godnie pożegnać z tą imprezą - zapowiedziała.



Igrzyska w Tokio potrwają od 24 lipca do 9 sierpnia 2020. Transmisje w Eurosporcie.