Mistrz Europy zawieszony. Niedozwolona substancja

Tymczasowe zawieszenie weszło w życie 5 lutego. W opublikowanym komunikacie federacja nie informuje, jak długo potrwa i jaką substancję wykryto w organizmie zawodnika urodzonego w Erytrei, który przybył do Szwecji jako uchodźca. Obywatelstwo otrzymał pod koniec 2018 roku.

"Nie może zrozumieć, jak to się stało"

- Jest zrozpaczony i smutny. Powiedział, że nie może zrozumieć, jak to się stało - przekazał David Fridell z szwedzkiego klubu sportowego Sparvagens. - Czujemy wielki smutek - dodał przewodniczący Szwedzkiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego, Johan Storakers.

Według szwedzkich mediów pozytywny wynik testu antydopingowego miały przynieść badania wykonane 25 listopada podczas zgrupowania w Etiopii. Na początku grudnia 23-letni biegacz zdobył złoto mistrzostw Europy w zawodach rozegranych w Lizbonie.

Do 14 lutego Fsiha musi zdecydować, czy chce przeanalizować próbkę B, a do 21 lutego może odwołać się do decyzji.

Kilka dni temu radio szwedzkie poinformowało o pozytywnym wyniku testu antydopingowego u 32-letniej zapaśniczki Jenny Fransson. Na igrzyskach w Rio de Janeiro zdobyła brązowy medal, a w swoim dorobku ma też tytuły mistrzyni świata i Europy.