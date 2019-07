Polacy wracają z mistrzostw Europy z workiem medali

W trwających od piątku zawodach wzięło udział 68 sportowców z 11 krajów. Polskę reprezentowało pięcioro lekkoatletów, z których każdy wrócił do kraju z co najmniej jednym krążkiem. Najcenniejszy, złoty w biegu na 800m wywalczyła najmłodsza w polskiej ekipie Zofia Dzięcioł, która pokonała ten dystans w czasie 4:07,25 min, ustanawiając jednocześnie nowy rekord Europy. Medal srebrny w rzucie dyskiem i brązowy w rzucie oszczepem zdobyła Zuzanna Szymańska. Po kolejne srebro sięgnął Ismael Afana w rywalizacji biegowej na dystansie 1500m. Brązowe krążki przypadły też w udziale Magdalenie Dąbrowskiej (bieg kobiet na 400m) i Mikołajowi Woźniakowi (bieg mężczyzn na 800m).

Mistrzostwa osób z zespołem Downa w lekkiej atletyce odbyły się już po raz piąty. Dla tenisa stołowego była to druga edycja. W zawodach uczestniczą sportowcy dopuszczeni przez organizację Sports Union for athletes with Down Syndrome, która prowadzi system rejestracji i klasyfikacji zawodników z tą wadą genetyczną, z rozróżnieniem grup: T-21 (trisomia 21) i M (mozaika).

Organizacji tegorocznych mistrzostw w Tampere podjęło się stowarzyszenie Finnish Sports Association of Persons with Disabilities. Wydarzenie zrealizowano we współpracy z działającymi w ramach SU-DS: International Athletic Association for persons with Down Syndrome (IAADS) i International Table Tennis Association for Down Syndrome (ITTADS). Jak podkreśla Geoff Smedley, prezydent SU-DS, rosnąca z roku na rok liczba uczestników stale poprawiających swoje rezultaty, świadczy o dużym potencjale rozwoju sportu wyczynowego osób z zespołem Downa.

Eliminacje do Turcji

Wyniki osiągnięte w Tampere stanowią kwalifikację do igrzysk Trisome Games, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia 2020 roku w Turcji. To wydarzenie o charakterze multisportowym, oprócz lekkoatletów i tenisistów stołowych, zgromadzi zawodników reprezentujących takie dyscypliny, jak pływanie, judo, futsal, koszykówka, gimnastyka i tenis. Wcześniej, jeszcze w 2019r., Polacy będą też uczestniczyć w Mistrzostwach Europy SU-DS w pływaniu (wrzesień, Olbia) i w judo (listopad, Guiramaes).