Złamał trzy bariery. Drugi taki sprinter w historii

Sprinterskiego hat-tricka Norman skompletował na małym mityngu w Fort Worth w Teksasie. Był to dopiero jego pierwszy start w sezonie.

Szybki jak Usain Bolt. Sędzia zawstydził piłkarzy W niedzielę FC... czytaj dalej » Na tym etapie Norman powinien być zupełnie gdzie indziej, ale pandemia storpedowała cały jego kalendarz. Nie mając specjalnego wyboru, lekkoatleci łapią się w tym czasie każdych zawodów, szczególnie że jak spekulują amerykańskie media, nad takimi zawodnikami jak Norman wisi groźba niewywiązania się z kontraktów reklamowych z powodu niewystarczającej liczby startów w sezonie.

Nawet jeśli Norman nie chciał tego występu, to i tak wyszedł on mu na dobre. Spragniony rywalizacji 22-latek po raz pierwszy od 2016 roku zdecydował się nawet wystartować na 100 metrów i złamał granicę 10 sekund. 9,86 z dopuszczalnym wiatrem 1,6 m/s to 17. wynik w historii światowej lekkoatletyki, na równi na przykład z dziewięciokrotnym mistrzem olimpijskim Carlem Lewisem. Jeśli chodzi o amerykańskich sprinterów, Norman już teraz plasuje się na ósmym miejscu.

Nagraniem z rekordowego występu w Teksasie pochwalił się w mediach społecznościowych.

NEW PR! 9.86(+1.6) and 10.03(+1.6) for @_kingben_ for our season opener. After four long years I finally got to run the 100m. pic.twitter.com/IE5MlqzdxU — Like Mike (@Mike_Norman22) July 20, 2020

Czasy szkolne, kiedy ostatni raz startował na 100 metrów, Norman zamknął z czasem 10,27, postęp jest więc widoczny.

Kosmiczne liczby

Rekord Normana na setkę musi robić wrażenie, szczególnie że to przede wszystkim 400-metrowiec. Branżowe media zauważają, że 22-letni sprinter został pierwszym człowiekiem w historii, który 400 metrów przebiegł poniżej 44 s, a 100 metrów przebiegł poniżej 9,90 s.

W tym bardziej prestiżowym klubie - 100 metrów poniżej 10 sekund, 200 poniżej 20 i 400 poniżej 44 - Norman dołączył do 28-letniego Wayde'a van Niekierka, rekordzisty świata na 400 metrów.

Statystycy pokazują jeszcze jedno zestawienie - czasów na 100/200/400 metrów łącznie. Tu Norman (73,01) jest trzeci, za Michaelem Johnsonem (72,59) i van Niekierkiem (72,81), ale już przed Usainem Boltem (74,05). W przeciwieństwie do wielkich poprzedników Norman nie ma jeszcze na koncie znaczącego tytułu. Był wielkim faworytem ubiegłorocznych mistrzostw świata w Dausze, ale jak wielu nie sprostał ekstremalnym warunkom.

Rekordy życiowe Michaela Normana (stan na 20 lipca 2020 roku):

100 metrów - 9,86

200 metrów - 19,70

400 metrów - 43,45

Rekordy życiowe Usaina Bolta (kariera zakończona):

100 metrów - 9,58 (rekord świata)

200 metrów - 19,19 (rekord świata)

400 metrów - 45,28

Rekordy życiowe Wayde'a van Niekerka (stan na 20 lipca 2020 roku):

100 metrów - 9,94

200 metrów - 19,84

400 metrów - 43,03 (rekord świata)