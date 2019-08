Szybkie i sensacyjne 400 metrów. Całe podium dla Aniołków

Wrażenia Justyny Święty-Ersetic po jej biegu na 400 m podczas drużynowych ME w Bydgoszczy.

Bieg na 400 metrów pań był największym wydarzeniem soboty na bieżni w Radomiu. Stawka była bardzo wyrównana, a cztery pierwsze miejsca jeszcze przed startem zarezerwowano dla dziewczyn ze sztafety 4x400 m. Tytułu broniła Baumgart-Witan, ale złota spodziewano się po Święty-Ersetic, w końcu to dwukrotna mistrzyni Europy z Berlina sprzed roku i najlepsza z Polek na światowych listach w biegu na tym dystansie (16. miejsce i jako jedyna z naszych zawodniczek z wynikiem poniżej 51 sekund).



Poziom biegu był wysoki i wyrównany. Walka o złoto rozstrzygnęła się na samym finiszu, a wygrała i to zaledwie o 0,05 s Baumgart-Witan (51,46). Druga była Anna Kiełbasińska (51,51 i życiowy rekord), inna z zawodniczek ze sztafety trenowanej przez Aleksandra Matusińskiego. Dopiero na trzecim miejscu skończyła - i to duża niespodzianka - Święty-Ersetic. Czwarta była Małgorzata Hołub-Kowalik (51,92).



Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie członkinie mistrzowskiej sztafety zeszły poniżej 52 s.

Iga Baumgart-Witan obroniła tytuł

Małachowski detronizowany

Sensacyjnie zakończył się konkurs rzutu dyskiem. Mistrzem Polski został 23-letni Bartłomiej Stój. To najlepszy junior świata z 2015 roku, ale w sobotę mieli rządzić inni. Wszyscy wskazywali na Małachowskiego. Zagrozić mógł mu, tak twierdzono, jednie Robert Urbanek.

Tymczasem faworyci zawiedli, nie osiągnęli nawet granicy 64 metrów. Stój na złoto zapracował rzutem w drugiej kolejce i wynikiem 64,33 m. Małachowski musiał zadowolić się srebrem (63,17), Urbanek był trzeci (61,98).



Dopiero trzeci raz od 2005 roku Małachowski przegrał walkę o mistrzostwo Polski.

Małachowski (z lewej) musiał uznać wyższość młodszego kolegi

Najsłabszy wynik od 1989 roku

Po piąty złoty medal mistrza kraju poleciał Sylwester Bednarek. Konkurs skoku wzwyż stał na zaskakująco niskim poziomie. Bednarek wygrał z wynikiem 2,16 m.

Tak słaby wynik dał ostatni raz tytuł mistrza kraju w 1989 roku. Wtedy 2,16 m skoczył 20-letni wówczas Artur Partyka.

Równych sobie na skoczni nie miała Kamila Lićwinko. Wracająca w tym sezonie po przerwie macierzyńskiej zawodniczka w drugiej próbie pokonała 1,90. To wystarczyło do zwycięstwa.

Kopron jedzie do Tokio

Minimum na igrzyska w Tokio wypełniła w rzucie młotem Malwina Kopron (73,95 m).

- Cieszę się, że to ja skorzystałam na nieobecności Anity Włodarczyk i wywalczyłam złoto. Nareszcie udało mi się parę rzeczy poukładać i zaczęło wychodzić. Jestem dobrej myśli przed mistrzostwami świata. Dziś obiecałam sobie, że bez względu na to, która będę w konkursie, będę walczyć do ostatniej próby i tak się stało – skomentowała szczęśliwa mistrzyni Polski.

Włodarczyk, mistrzyni olimpijskiej, świata i Europy, do Radomia nie przyjechała. Przechodzi rehabilitację po operacji kolana.

Wyniki 2. dnia mistrzostw Polski w Radomiu:



KOBIETY

400 m:

1. Iga Baumgart-Witan 51,48

2. Anna Kiełbasińska 51,51

3. Justyna Święty-Ersetic 51,63

400 m ppł:

1. Joanna Linkiewicz 55,55

2. Emilia Ankiewicz 57,34

3. Natalia Wosztyl 57,78



800 m:

1. Anna Sabat 202,94

2. Joanna Jóźwik 2:03,46

3. Martyna Galant 2:04,29

Skok wzwyż:

1. Kamila Lićwinko 1,90

2. Paulina Borys 1,86

3. Aneta Rydz 1,83

MĘŻCZYŹNI

Rzut dyskiem:

1. Bartłomiej Stój 64,33

2. Piotr Małachowski 63,17

3. Robert Urbanek 61,98



400 m ppł:

1. Patryk Dobek 50,34

2. Robert Bryliński 51,15

3. Bartosz Dudek 51,98



800 m:

1. Mateusz Borkowski 1:55,19

2. Michał Rozmys 1:55,61

3. Patryk Sieradzki 1:56,00



Skok wzwyż:

1. Sylwester Bednarek 2,16

2. Norbert Kobielski 2,16

3. Barłomiej Bedeniczuk 2,12