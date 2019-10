Katar straszy pustymi trybunami. "Kibice musieli wstawać do pracy"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trybuny w Dausze świecą pustkami. "Czy to na pewno mistrzostwa świata?" Organizatorzy, a... czytaj dalej »

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Stadion Chalifa International może pomieścić 40 tysięcy osób, ale na czas mistrzostw zmniejszono jego pojemność o niemal połowę. Piątkową sesję oglądało zaledwie 13288 widzów. W kolejnych dniach było jeszcze gorzej.

Niektórzy obecni i byli lekkoatleci przyznawali, że byli w szoku, widząc tak małą liczbą fanów na trybunach.

- Chcemy większej widowni. Zapewniamy, że pracujemy z organizatorami naprawdę mocno w tej kwestii. Myślę, że największym wyzwaniem jest to, aby zatrzymać ludzi na trybunach. W poprzednich dniach mieliśmy wypełnione około 65-70 procent miejsc, ale w momencie najważniejszych finałów, które rozpoczynały się późno, były pustki. Kibice następnego dnia rano po prostu musieli wstawać do pracy - tłumaczy Jon Ridgeon, dyrektor wykonawczy IAAF, światowej federacji.

- Wiadomo, że przy okazji takich zmagań jak mistrzostwa świata widzowie i atmosfera przez nich tworzona jest szczególnie ważna. Ale są inne elementy, w których wszystko jest w porządku. Chyba wszyscy muszą się zgodzić, że poziom rywalizacji jest olśniewający - Ridgeon broni wyboru Kataru na gospodarza mistrzostw.

Blokada ekonomiczna nie pomaga

Skonfliktowany z sąsiadami Katar od 2017 roku jest objęty blokadą ekonomiczną przez cztery kraje.

- To także może mieć wpływ na frekwencję na trybunach. Trzeba pamiętać, że prawo do organizacji mistrzostw zostało przyznane dużo wcześniej. Taka blokada nie może być bez wpływu. Musimy po prostu zaakceptować również to, że jesteśmy w małym kraju – dodaje działacz IAAF.

Źródło: Getty Images Pustki na trybunach

- Nie chcę na to wszystko zrzucać pełnej winy, ale na pewno to ma znaczenie. Musimy pamiętać, w jakiej sytuacji politycznej jest teraz Katar. Wcześniej nie było czegoś takiego. Jesteśmy pewni, że nasze intensywne działania w tym momencie sprawią, że w kolejnych dniach na stadionie będzie więcej ludzi. Wyzwaniem jest jednak to, aby kibice zostawali na swoich miejscach do późnych godzin nocnych, bo wtedy są przecież najciekawsze wydarzenia – przyznaje Ridgeon.

Wybór Kataru, jak tłumaczy, miał być otwarciem się królowej sportu na Bliski Wschód.

- Chcieliśmy w ten sposób pozyskać nowe grupy kibiców. Mimo że stanęliśmy wobec trudnych wyzwań, nasze ambicje i cele pozostają takie same.

Lekkoatletyczne zmagania potrwają do niedzieli.

Za trzy lata w tym kraju odbędzie się piłkarski mundial.

Transmisje z mistrzostw w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.

ZOBACZ KLASYFIKACJĘ MEDALOWĄ