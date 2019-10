Ponad 900 tysięcy złotych dla polskich lekkoatletów. W Katarze najwięcej zarobił Fajdek

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

30-latek jako jedyny stanął na najwyższym stopniu podium. W sumie Polacy wywalczyli sześć medali.



Paweł Fajdek ma czwarte złoto mistrzostw świata Interesowało go... czytaj dalej » Najbardziej zapracowaną zawodniczką była Justyna Święty-Ersetic. W ciągu ośmiu dni przebiegła sześć razy 400 m - w dwóch sztafetach 4x400 m (mieszanej i kobiecej) oraz indywidualnie. Największy sukces odniosła z koleżankami, zdobywając srebro. Ono warte jest 40 tys. dolarów, czyli prawie 160 tys. zł, ale nie wiadomo, jak ta kwota zostanie podzielona, bo w eliminacjach biegł inny skład niż w finale. Piąte miejsce w sztafecie mieszanej to 12 tys. dolarów (około 47 tys. zł) do podziału na drużynę. Natomiast za siódme miejsce indywidualnie Święty-Ersetic otrzyma 5 tys. dolarów, czyli ok. 20 tys. zł.

Nowicki podzieli się z Węgrem

Około 120 tys. zł zarobiła Joanna Fiodorow, która była druga w rzucie młotem. A po ok. 80 tys. zł powinno wpłynąć na konta tyczkarza Piotra Liska i Marcina Lewandowskiego (1500 m). Obaj wywalczyli brązowe medale.



Ten sam krążek miał wprawdzie młociarz Wojciech Nowicki, ale on stanął na podium ex aequo z Węgrem Bence Halaszem, co oznacza, że sumuje się kwoty nagród za trzecie i czwarte miejsce, a potem dzieli na pół. To oznacza, że do jego kieszeni powinno trafić ok. 70 tys. zł.



Finansowo nagradzane przez IAAF są miejsca 1-8. Od dziesięciu lat utrzymują się one na tym samym poziomie. Trzeba też pamiętać, że od tych kwot trzeba jeszcze odprowadzić podatek.