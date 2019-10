Polscy medaliści dumni z sukcesu. "Fajnie jest pisać historię"

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Paweł Fajdek, który czwarty raz z rzędu wywalczył złoto mistrzostw świata powiedział, że "fajnie jest pisać historię".

- To był trudny rok, dopiero w połowie marca rozpocząłem przygotowania - przypomniał wybitny młociarz. - Rok po kontuzji zaliczyłem jednak bardzo poprawne próby. W Dausze cztery rzuty, a każdy pozwalał na wygraną. Mam nadzieję, że za dwa lata kolejny medal też będzie na wyciągnięcie ręki - mówił 30-latek, deklarując, że wraz z Wojciechem Nowickim krążki przywiozą również z Tokio.

Źródło: PAP/EPA Paweł Fajdek przywiózł złoto

"Lekcja na przyszłość"

Olimpijska przestroga lekkoatletów. Mistrzostwa przed Rio wypadły nawet lepiej Cztery lata temu... czytaj dalej » Nowicki wydawał się wciąż zasmucony nietypowym przebiegiem konkursu. W Dausze uzyskał w finale wynik 77,69 m, który dawał mu miejsce tuż za podium. Po proteście polskiej ekipy i przedstawieniu nagrania, na którym widać było, jak trzeci po konkursie Węgier Bence Halasz pali swoją próbę, Polakowi również przyznano brąz.



- Ten konkurs kompletnie mi nie wyszedł, ale w całym tym nieszczęściu przyznano dwa brązowe medale. To lekcja na przyszłość, by na igrzyskach było znacznie lepiej. Gdy emocje opadną, to przyjdzie większa radość - opowiadał.



Ze srebrem wróciła Joanna Fiodorow, której rzut młotem na odległość 76,35 m dał drugie miejsce.



- Forma przyszła wtedy, kiedy miała przyjść. Zrobiłam to, co do mnie należało. Czułam głód rzucania. Mam nadzieję, że na igrzyskach będzie również dobrze - zapowiedziała.

Nie pozwolił chorować

Srebro przywiozła również kobieca sztafeta 4x400 m, która w finale wystąpiła w składzie: Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Polki czasem 3.21,89 ustanowiły rekord kraju.



Biegaczki dziękowały m.in. swojego "selekcjonerowi" Aleksandrowi Matusińskiemu, a Baumgart-Witan głównie za to, że… nie pozwolił jej poddać się przeziębieniu.



- Nie miałam czasu chorować dłużej, bo trener mówił, że choćbym była zasmarkana, to w finale mam wystartować. I jestem za to wdzięczna, dziękując całej ekipie za wsparcie. Sama mogłabym tego nie udźwignąć. A jak wrócę do domu to pewnie sobie pochoruję - tłumaczyła.

Źródło: PAP/EPA Polska sztafeta jak zwykle nie zawiodła



Małgorzata Hołub-Kowalik opowiadała o emocjach, jakie towarzyszyły im w finale.



- Gdy zobaczyłam, że Patrycja biegnie bardzo dobrze, to nogi zrobiły mi się jak z waty. Wiedziałam, że na bieżni zostawić muszę serce. Miałyśmy świadomość, że jesteśmy dobrze przygotowane, ale że aż taki dobry wynik uzyskamy, to nie. Medal najważniejszy do zdobycia jednak przed nami i nie mówię o mistrzostwach Europy - relacjonowała.



Święty-Ersetic, nazwana najbardziej zapracowaną zawodniczką, w ciągu ośmiu dni przebiegła sześć razy 400 m - w dwóch sztafetach 4x400 m (mieszanej i kobiecej) oraz indywidualnie.



- Byłam przerażona, że mam przed sobą tyle biegów. Pojawiły się chwile zwątpienia. Pobiegłam w finale serduchem, nie chciałam zepsuć tego, co dziewczyny wypracowały i w końcu magiczna bariera rekordu Polski prysła. Udało się ją poprawić i to z przytupem. A nie postawiłyśmy jeszcze kropki nad i, bo w kolekcji brakuje upragnionego medalu olimpijskiego”- dodała do wypowiedzi koleżanek.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewandowski: na ten sukces czekałem 12 lat

"Ciągniemy pociąg dalej"

Ponad 900 tysięcy złotych dla polskich lekkoatletów. W Katarze najwięcej zarobił Fajdek W zakończonych w... czytaj dalej » Brązowe krążki przywieźli także tyczkarz Piotrek Lisek oraz specjalista biegu na 1500 m Marcin Lewandowski, który czasem 3.31,46 ustanowił rekord Polski.



- To był trudny sezon. Cieszę się, że rok w którym zostałem ojcem został zwieńczony medalem - wspominał Lisek, któremu w sierpniu urodziła się córeczka.



Lewandowski opowiadał, że na medal MŚ przyszło mu czekać 12 lat.



- Było dużo osiągnięć po drodze, medal mistrzostw świata był na wyciągnięcie ręki, ale zawsze go ostatecznie brakowało. Teraz fakt jego zdobycia potęguje pobity rekord kraju. Ciągniemy zatem ten pociąg dalej - powiedział 32-latek.



W klasyfikacji medalowej Polacy zajęli 11. miejsce (nie licząc startujących pod neutralną flagą Rosjan), ale szóste ex aequo pod względem liczby krążków. Zdecydowanie najlepsi byli Amerykanie (14-11-4).



Kolejne mistrzostwa świata odbędą się za dwa lata w amerykańskim Eugene.