Piotr Tarkowski krzyczał z bólu, gdy wylądował. "Stopa zaklinowała się w piasku i wykręciła"

Tarkowski już w swojej premierowej próbie podczas poniedziałkowych eliminacji skoku w dal doznał kontuzji lewej stopy.

- Doszło do niej w momencie lądowania. Stopa zaklinowała się w piasku i wykręciła. Po wylądowaniu bioder i przyciśnięciu jej całym ciałem wykręciła się do zewnątrz - opowiedział w rozmowie z eurosport.pl Tarkowski.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Piotr Tarkowski niefortunnie wylądował w piaskownicy

Zawodnik KS AZS-AWF Biała Podlaska po wylądowaniu aż krzyknął z bólu. Nie był w stanie chodzić i został zwieziony na noszach. Jeszcze w poniedziałek lekarze opatrzyli jego nogę.

- Po wczorajszych badaniach RTG i USG wykluczono złamania - przekazał.

Ale wciąż trudno o optymizm. - Największym podejrzeniem jest naderwanie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dodał.

W Niemczech 15 sierpnia, tak jak w Polsce, to dzień wolny od pracy, stąd Tarkowski dopiero we wtorek przejdzie szczegółowe badania rezonansem magnetycznym.

- Dzisiaj będą nas umawiać na cito, czekamy na telefon. Wyjdzie wszystko dokładnie, w ilu procentach pozrywane są struktury i co jeszcze dzieje się w obrębie stawu skokowego - zaznaczył.

Tarkowski: moje ciało szybko się regeneruje

Cały czas jest pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów. - Chodzę o kulach, nie dam rady stanąć na lewą stopę - podkreślił.

Od wyniku badania zależy, kiedy nastąpi powrót do kraju i co z dalszą rehabilitacją. Polak jest jednak dobrej myśli. - Moje ciało szybko się regeneruje, jestem jeszcze młody, będę robić wszystko, żeby jak najszybciej wrócić na skocznie, ale nastąpi to oczywiście we właściwym momencie - zapowiedział 23-latek.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Lekarze musieli udzielić pomocy Piotrowi Tarkowskiemu

Finał skoku w dal zaplanowany jest na wtorek na godzinę 20.27.