Małachowski rozczarował. "Szkoda pieniędzy podatników na 62 metry"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Pierwszą próbę Polak spalił. W drugiej uzyskał swój najlepszy wynik – 62,20 m. Jednak już wtedy było jasne, że trudno będzie mu się znaleźć wśród najlepszych – czterech innych zawodników już przy pierwszym podejściu uzyskało lepszy rezultat. Niestety dla Małachowskiego, w ostatniej próbie również nie poszło mu najlepiej – rzucił 61,63 m. Ostatecznie przełożyło się to na 9. miejsce. Potrzebował on cudu, by wejść do finału.

Oglądaj Wideo: Eurosport Słaby rzut Małachowskiego w eliminacjach

Inni też nie dali rady

Najlepszy w grupie Małachowskiego był Jamajczyk Fedrick Dacres – 65,44, a za jego plecami uplasowali się Rumun Alin Firfirica (64,55) i Cypryjczyk Apostolos Parellis (64,50).

Niestety w drugiej grupie nie spisali się również pozostali Polacy - Bartłomiej Stój był 11. (61,79 m), a Robert Urbanek 12. (61,78). Zdecydowanie najlepszy tego dnia był Szwed Daniel Stahl, który w drugiej próbie uzyskał 67,88 m.

Swoboda najadła się strachu. Nie zachwyciła, ale awans ma Ewa Swoboda... czytaj dalej » Podsumowując wszystkie wyniki Małachowski znalazł się dopiero na 17. miejscu, Stój był 22., a Urbanek 23.

Nie krył rozgoryczenia

Małachowski był mocno zawiedziony swoim występem. Polak po raz kolejny napomknął, że wkrótce rozważy zakończenie kariery. Decyzję podejmie po wojskowych mistrzostwach świata (18-27 października).

- Chora ambicja. Chciałem rzucić bardzo daleko, ale nie myślałem o poprawnym wykonaniu rzutu, tylko o tym, jak daleko on poleci. Jednak żeby poleciał, trzeba to poprawnie zrobić – przyznał po zawodach.

- Myślałem, że 64 metry w eliminacjach, to jest dla mnie pierwszy rzut i spokojnie mogę zakwalifikować się do finału. Niestety, o finale można zapomnieć, więc trzeba się zastanowić, czy dalej trenować. Po wojskowych mistrzostwach świata podejmę decyzję – podkreślił.

- Szkoda pieniędzy podatników na 62 metry. Są dużo młodsi, lepsi zawodnicy, w których warto inwestować – dodał niespodziewanie.

Finał rzutu dyskiem odbędzie się w poniedziałek o 21:15.