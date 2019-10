Piotr Lisek nie zawodzi. Trzeci raz wskoczył na podium mistrzostw świata

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Śmiech i łzy. Dwie Polki w finale biegu na 400 metrów Polska nigdy nie... czytaj dalej » Sprawa wygląda tak - Lisek nie poddaje się nigdy, dla Liska nie ma rzeczy niemożliwych. Wprost mówi, że w jego robocie konieczna jest szczypta szaleństwa, bez niej na rozbieg nie ma po co wychodzić. - Wszystkie lekkoatletyczne konkurencje są w miarę bezpieczne. Poza naszą. Dlatego tyczkarze muszą być trochę walnięci. I nie pękają - opowiada.

Tyczki łamane są co sezon, a to zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu zawodnika. - Przyzwyczaiłem się do tego w jakimś stopniu. Uodporniłem. Jeżeli pęka, to biorę następną i heja. Ta adrenalina jest jednak super - zapewnia.

Naprawdę inni są ci ludzie.

Lisek czyta i rozmawia

W kwalifikacjach zaliczył dające awans 5,75 m. Odpadli jego kumple z reprezentacji Paweł Wojciechowski i Robert Sobera, odpadł też Francuz Renaud Lavillenie, szczycący się halowym rekordem świata, wynoszącym nieprawdopodobne 6,16.

Z mistrzostw świata Lisek przywoził już brąz - 2015 - i srebro - 2017, doświadczenia mu zatem nie brakuje. To on uporał się też z magiczną, dostępną absolutnie dla nielicznych barierą 6 m - po raz pierwszy w roku 2017 w hali. Nie zatrzymał się, w lipcu 2019 pofrunął w Monako na 6,02.

Doświadczenie doświadczeniem, Polak - co przyznaje z otwartą przyłbicą - stres i tak odczuwa. Zawsze. Zwalcza go prostymi metodami, czytając lub rozmawiając z najbliższymi. A tuż przed skokiem krzyczy tak głośno, że słychać go w każdym punkcie stadionu, a może i poza nim.

We wtorkowym finale też krzyczał. Jak zawsze pomagało.

Rywali, tych mocnych i bardzo mocnych - nie brakowało. Był Kendricks, czyli obrońca tytułu. Byli i 19-letni mistrz Europy Duplantis, i mistrz olimpijski Brazylijczyk Thiago Braz.

Emocje zapowiadały się ogromne.

Źródło: Adam Warżawa / PAP Piotr Lisek ma już trzeci medal mistrzostw świata

Liczyło się złoto

Fajdek chce czwartego złota, formę już potwierdził. "Czy jeszcze ktoś pamięta, że miałem kontuzję?" Paweł Fajdek był... czytaj dalej » Lisek zaczął walkę od 5,55, pokonał tę wysokość z ogromnym zapasem. 5,70 - zaliczone, nie tak spokojnie, nie z taką łatwością, ale zaliczone.

Konkurs dopiero się rozkręcał.

5,80. Już sporo, bez miejsca na błędy. Kapitalna próba, ogromna pewność siebie. Za pierwszym razem - oprócz niego - osiągnęli ją i Duplantis, i Kendricks. A wkrótce wyszło na to, że w konkursie zostają już tylko oni, co oznaczało, że we trzech są na podium.

Walka ruszała na całego.

Duplantis przeskoczył 5,87 za drugim podejściem. Lisek wyszedł na rozbieg po nim, krzyknął przeraźliwie i przefrunął nad poprzeczką. Kendricks zrzucił, poprawił się dopiero za trzecim podejściem. Wciąż wszystko było możliwe.

Amerykanin szybko to potwierdził, bo jako jedyny z nich uporał się z 5,92 w pierwszym skoku. Jak na to odpowiedzą Polak i Szwed? Duplantis dał radę w próbie trzeciej. Lisek dwie przełożył na 5,97. Liczyło się tylko złoto.

Jak mało zabrakło, jak bardzo się zdenerwował na siebie, bo na kogo? Została jeszcze jedna szansa. Dawaj, w górę. Poprzeczka spadła. Ma brąz. Zawsze można na nim polegać.

Duplantis poszybował na 5,97. Kendricks też, więc mistrz wciąż nie był znany. 6,02 nie pokonał już nikt, tym samym zwycięzcą został Amerykanin. Obronił tytuł.

Medaliści skoku o tyczce mężczyzn



1. Sam Kendricks (USA) 5,97

2. Armand Duplantis (Szwecja) 5,97

3. Piotr Lisek (Polska) 5,87

