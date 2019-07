Fenomenalny Lisek. Znów poleciał po rekord

W poprzedni piątek, podczas mityngu tej samej prestiżowej serii w Lozannie, Lisek uzyskał wysokość 6.01, bijąc o centymetr własny absolutny rekord kraju. Dzięki temu ex aequo z Amerykaninem Samem Kendricksem zajął pierwsze miejsce w konkursie.

Swoboda zdobyła złoto i zrezygnowała z mistrzostw. Bukowiecki poza konkurencją Ewa Swoboda w... czytaj dalej » - Ostatnio czułem bardzo dobrą formę, ale nie oczekujcie, że będę teraz co zawody skakał na rekord – przyznał po zawodach. Do Monako pojechał z najlepszym wynikiem na świecie w tym sezonie. Był zdecydowanym faworytem do wygranej.

Na stadionie Ludwika II od początku czuł się świetnie. Na rozgrzewkę zaczął od 5,52, potem czterokrotnie podnosił poprzeczkę zaliczając każdą wysokość już przy pierwszej próbie. Przy piątej zmianie zdecydował się na atakowanie 6,02. I znów pokonał ją od razu.

Atakował 6,06

Jego wyczyn próbowało powtórzyć dwóch zawodników. Zarówno Szwed Armand Duplantis jak i Brazylijczyk Thiago Braz poprzeczkę strącili, więc Polak był pewny wygranej.

Lisek został sam w konkursie. Miał jeszcze trzy podejścia. Próbował atakować wysokość 6,06, ale żaden z trzech skoków nie był udany. Najbliżej był za pierwszym razem. Na czwartym miejscu rywalizację zakończył mistrz Europy Paweł Wojciechowski - 5,87.

Wcześniej rekord świata na milę kobiet poprawiła Holenderka etiopskiego pochodzenia Sifan Hassan, która uzyskała wynik 4.12,33.

Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Monako:



KOBIETY



200 m

1. Shaunae Miller-Uibo (Bahamy) 22,09

2. Elaine Thompson (Jamajka) 22,44

3. Dafne Schippers (Holandia) 22,45



800 m

1. Ajee Wilson (USA) 1.57,73

2. Natoya Goule (Jamajka) 1.57,90

3. Laura Muir (W. Brytania) 1.58,42



mila

1. Sifan Hassan (Holandia) 4.12,33 - rekord świata

2. Laura Weightman (W. Brytania) 4.17,60

3. Gabriela Debues Stafford (Kanada) 4.17,87



100 m ppł

1. Kendra Harrison (USA) 12,43

2. Danielle Williams (Jamajka) 12,52

3. Christina Clemons (USA) 12,62

...

6. Karolina Kołeczek (Polska) 12,93



400 m ppł

1. Sydney McLaughlin (USA) 53,32 - najlepszy tegoroczny wynik na świecie

2. Ashley Spencer (USA) 54,46

3. Zuzana Hejnova (Czechy) 54,55



wzwyż

1. Maria Lasickiene (neutralna flaga/Rosja) 2,00

2. Mirela Demirewa (Bułgaria) 1,94

3. Nicola McDermott (Australia) 1,94

...

6. Kamila Lićwinko (Polska) 1,90



trójskok

1. Yulimar Rojas (Wenezuela) 14,98

2. Liadagmis Povea (Kuba) 14,71

3. Shanieka Ricketts (Jamajka) 14,67





MĘŻCZYŹNI



100 m

1. Justin Gatlin (USA) 9,91

2. Noah Lyles (USA) 9,92

3. Michael Rodgers (USA) 10,01



400 m

1. Steven Gardiner (Bahamy) 44,51

2. Abderrahman Samba (Katar) 45,00

3. Nathan Strother (USA) 45,54



800 m

1. Nijel Amos (Botswana) 1.41,89 - najlepszy tegoroczny wynik na świecie

2. Cheriyot Rotich (Kenia) 1.42,54

3. Amel Tuka (Bośnia i Hercegowina) 1.43,62

...

7. Adam Kszczot (Polska) 1.44,69



1500 m

1. Timothy Cheruiyot (Kenia) 3.29,97

2. Jakob Ingebrigtsen (Norwegia) 3.30,47

3. Ronald Musagala (Uganda) 3.30,58

...

11. Marcin Lewandowski (Polsa) 3.34,14



3000 m z przeszkodami

1. Soufiane El Bakkali (Maroko) 8.04,82 - najlepszy tegoroczny wynik na świecie

2. Benjamin Kigen (Kenia) 8.05,12

3. Getnet Wale (Etiopia) 8.05,51



tyczka

1. Piotr Lisek (Polska) 6,02 - rekord Polski, najlepszy tegoroczny wynik na świecie

2. Armand Duplantis (Szwecja) 5,92

3. Thiago Braz (Brazylia) 5,92

4. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,87



trójskok

1. Christian Taylor (USA) 17,82

2. Will Claye (USA) 17,75

3. Pedro Pichardo (Portugalia) 17,38



oszczep

1. Andreas Hofmann (Niemcy) 87,84

2. Magnus Kirt (Estonia) 87,47

3. Thomas Roehler (Niemcy) 86,04

4. Cheng Chao-Tsun (Tajwan) 82,29

5. Marcin Krukowski (Polska) 82,16