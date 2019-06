Rekord mityngu w Atenach i najlepszy wynik Liska w sezonie

Lisek przygotowuje się do mistrzostw świata

5,81 m - to był dotychczasowy najlepszy wynik uzyskany w tym roku przez Liska. Uzyskał go 13 czerwca w Oslo podczas mityngu Diamentowej Ligi. We wtorek w Atenach odbyły się nieco mniej prestiżowe zawody, ale lekkoatleci musieli mierzyć się z silnym wiatrem.

"Było pięknie"

W trudnych warunkach polski lekkoatleta poradził sobie znakomicie. W trzeciej próbie zaliczył 5,84 m, co zapewniło mu bezapelacyjne zwycięstwo. Miejsca na podium zawodów rozegranych pod Zappeionem uzupełnili Emmanouil Karalis (5,71) i Konstantinos Filippidis (5,61).

Lisek przy okazji odebrał Niemcowi Bjoernowi Otto ustanowiony w 2013 rekord Mityngu (5,83). Szczecinianin atakował jeszcze sześć metrów, ale nie udało mu się pokonać poprzeczki. I tak był dumny ze swojego osiągnięcia.

- Bardzo się cieszę z tego, że pobiłem rekord mityngu. Panowały trudne warunki, ale udowodniłem, że zbliżam się do mojego celu na ten sezon, jakim jest 6 metrów - powiedział zwycięzca siódmej edycji ulicznego mityngu w Atenach.









"Ateny, 5,84. Zawsze gdy się tak zmęczę, czuję, że żyję. Było pięknie" - napisał na Facebooku Lisek, który zajmuje czwarte miejsce na liście najlepszych tyczkarzy sezonu. Lepsze wyniki notowali tylko Armand Duplantis (6,00 m), Chris Nilsen (5,95 m) oraz Sam Kendricks (5,93).



W ulicznym konkursie w stolicy Grecji startował także Paweł Wojciechowski, ale nie zaliczył żadnej wysokości.