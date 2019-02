Lisek broni złota. "Presja ciąży, wszyscy zakładają, że ten medal mam już w kieszeni"

14.08 l Na konferencji nie mogło zabraknąć świeżo upieczonego wicemistrza świata w skoku o tyczce. Piotr Lisek przełamał klątwę trzecim miejsc i tym razem był drugi. Na poniedziałkowej konferencji odniósł się też do zagubionych w Londynie tyczek. - Problemy z tyczkami to duże obciążenie psychiczne - mówił.

Lekkoatletyczne halowe mistrzostwa Europy potrwają w Glasgow od piątku do niedzieli. Transmisje na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.



Sporo szans medalowych. Lekkoatleci gotowi na mistrzostwa 32 reprezentantów... czytaj dalej » Lisek najlepszy wynik w 2019 roku w swojej dyscyplinie wyskakał kilka dni przed startem w Szkocji. 5,93 m osiągnął na mityngu w Clermont-Ferrand, gdzie zjawiła się światowa czołówka. W konkursie pokonał m.in. aktualnego mistrza globu Amerykanina Sama Kendricksa (ten sam rezultat, co Lisek, ale uzyskany w trzeciej próbie, Polak - w drugiej).



Zawodnik OSOT Szczecin lubi występy w hali. Dwa razy zdobywał brązowe medale mistrzostw świata pod dachem, jest obecnym mistrzem Starego Kontynentu. Przed dwoma laty w Belgradzie do złota wystarczyła mu wysokość 5,85 m.



Konkurs skoku o tyczce mężczyzn w sobotę. Dzień wcześniej odbędą się eliminacje. Oprócz Liska wystartują Robert Sobera oraz Paweł Wojciechowski.



Krzysztof Zaborowski: Postraszyłeś rywali tym 5,93, prężysz muskuły przed walką o medale.



Piotr Lisek: Dokładnie. Mam nadzieję, że w Glasgow również będę świętował tytuł. Ostatni mityng, w którym zwyciężyłem, był takimi mistrzostwami świata. Przyjechali wszyscy startujący w tym sezonie tyczkarze. Atmosfera jak zawsze była na najwyższym poziomie, zadbał o to organizator Renaud Lavillenie (mistrz olimpijski i rekordzista świata - red.). Moja druga próba na 5,93 m była bardzo dobra, choć poprzeczka trochę się zatrzęsła. Spadłem na nią z góry, ale skok był pozytywny, oby takich więcej.

Źródło: Newspix Piotr Lisek w akcji



W Glasgow - podobnie jak w Belgradzie - pojawisz się jako lider światowej listy tyczkarzy. To pomaga czy wręcz przeciwnie?



Mimo wszystko przeszkadza. Ciąży na mnie presja - ze strony dziennikarzy i kibiców, którzy śledzą moją konkurencję. Wszyscy zakładają, że Piotr Lisek ma już złoto w kieszeni. Ale wiemy, że to sport, że nie zawsze musi tak być.



Kto będzie najgroźniejszym rywalem?



Paweł Wojciechowski. On pokazuje, że jest w formie. Fajnie, że polska lekkoatletyka tyczką stoi. Jest zresztą kilku zawodników, którzy skaczą na wysokim poziomie, choćby Armand Duplantis (aktualny mistrz Europy na stadionie - red.) się budzi.

Lavillenie wystąpi?

Czytałem w jakiejś gazecie, że nie da rady. Rozmawiałem z nim na mityngu, ale wtedy nic nie wiedział. Pewnie poczeka do ostatniej chwili, choć wątpię, żeby ryzykował pogłębienie kontuzji uda na ten jeden start.

Źródło: Newspix Paweł Wojciechowski



We Francji nieudanie atakowałeś 6,03 m. Magiczną granicę sześciu metrów będziesz próbował pokonać w Glasgow?



Problemem jest samo dojście do tej wysokości, po drodze musisz przecież przefrunąć nad 5,70 m, potem 5,80 i 5,90. Oczywiście byłoby super, gdyby udało się tego dokonać na mistrzostwach. Powalczę, spróbuję wykorzystać dobrą formę, ale podchodzę do tego spokojnie.



Jak wyglądały Twoje przygotowania do sezonu?



Ciężka praca w Spale, gdzie przed sezonem halowym zawsze spędzam mnóstwo czasu. Jest tam wszystko, czego potrzebuję. Wcześniej byłem na zgrupowaniu w RPA. Wspólnie z trenerem Marcinem Szczepańskim kroczymy wytyczoną już dawno temu ścieżką. Ona się sprawdza, bo te moje sezony po prostu wychodzą.



Ile planujesz w tym roku startów? W poprzednim uzbierało się ich ponad 20. Sporo.



Nie wiem, czy sporo. Myślę, że optymalnie. A teraz zobaczymy, jak sezon się ułoży. Mistrzostwa świata w Katarze są dosyć późno (28 września - 6 października - red.). Od ustalania grafiku są zresztą trener i menedżer. Jeśli chodzi o mnie, lubię często startować. To nie tylko moja praca, ale i pasja.



Nie odpoczywasz nawet w przerwie między sezonami. Jakie są twoje inne pasje?



Leżenie w łóżku jest po prostu nudne. Uwielbiam wszystkie sporty wodne, na przykład wakeboarding czy windsurfing. Z kolei w Stanach Zjednoczonych próbowałem surfingu, ale to akurat nie wychodziło mi najlepiej. Skoczyłem jeszcze na bungee, choć to była jednorazowa przygoda.

Źródło: Newspix Piotr Lisek będzie bronił tytułu w Glasgow



To przez uzależnienie od adrenaliny?



Można tak powiedzieć. Skoki o tyczce nie bez powodu zostały nazwane najniebezpieczniejszą konkurencją w lekkoatletyce. Dlatego później coś się w tej głowie rodzi. Zaczyna brakować tych emocji w wolnym czasie.



Sam powiedziałeś, że bez szaleństwa w oczach nie można skakać wysoko. Myślisz o tym ryzyku?



Staram się być rozsądną osobą w całym tym szaleństwie. Jestem na takim poziomie, że rzadko przydarzają się niebezpieczne wypadki. Oczywiście różne są sytuacje, bo nie wszystko zależy od nas. Z drugiej strony przez to ta konkurencja jest bardziej widowiskowa.



Który moment jest najfajniejszy, najbardziej emocjonujący?



Gdy napinam tyczkę, jak to nazywam - naciągam cięciwę łuku - i wystrzeliwuję jak z procy. To w tym fachu najfajniejsza chwila. Kiedyś mówiłem, że spadanie, ale to zmieniło się wraz z pokonywaną wysokością.



Jakie masz cele na ten sezon?



Wiadomo, że teraz najważniejsze są halowe mistrzostwa Europy. A później, już latem? Trudno powiedzieć. Sezon będzie długi, więc przekonamy się w jego trakcie, co z niego wyniknie. Chciałbym oczywiście walczyć o miejsca na podium w każdych zawodach, ale przede wszystkim liczą się dobre skoki, bo to one sprawiają mi największą frajdę.