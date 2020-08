Pierwszy przypadek koronawirusa w kadrze lekkoatletek. "Nie panikujemy"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

- Pozytywny test wyszedł w warunkach szpitalnych, ponieważ zawodniczka wykazywała objawy. Teraz czuje się dobrze, jest w domu i ma łagodny przebieg choroby. Wszyscy zawodnicy przebywający na zgrupowaniu w Cetniewie mają teraz nakazaną indywidualną izolację - powiedział dr Krzywański.

Znani sportowcy na zgrupowaniu

Chciał pobiec we Włoszech, ale nie może. Mistrz z koronawirusem W sobotę miał... czytaj dalej » We Władysławowie przebywa grupa ok. 50 lekkoatletów, w tym m.in. kadra biegaczek na 400 m z mistrzynią Europy Justyną Ersetic-Święty, oszczepniczka Maria Andrejczyk, sprinterki.



- Wszyscy zostali odpowiednio przyuczeni i przekazaliśmy im najważniejsze informacje. Muszą zgłosić do odpowiedniej stacji sanepidu, która będzie podejmować kolejne kroki i decydować o tym, czy potrzebna jest kwarantanna, czy zostanie przeprowadzony test. Czekamy na decyzje i z tego, co wiem, niektórzy mają już wyznaczone terminy badań - dodał Krzywański.



Gdzie zawodniczka się zaraziła - nie wiadomo, ale lekarz zapewnił, że przestrzegała ona wszelkich procedur.



- Nie panikujemy. Wdrożyliśmy procedury i na tym się skupiamy. Czekamy na wszelkie decyzje i oczywiście będziemy się do tego stosować - powiedział lekarz.

U progu sezonu