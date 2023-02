Polka wybrana lekkoatletką miesiąca

European Athletics ogłosiło w poniedziałek wyniki plebiscytu na najlepszych lekkoatletów miesiąca, wskazując Skrzyszowską jako triumfatorkę wśród kobiet. W gronie mężczyzn został wyróżniony Belg Tibo De Smet, który podczas mityngu w Luksemburgu pobił rekord kraju na 800 metrów.



Pia power!



Pia Skrzyszowska is your women’s Athlete of the Month for January!



Polska lekkoatletka została wyróżniona za osiągnięcie z Duesseldorfu, gdzie na 60 m przez płotki uzyskała 7,86 s w eliminacjach i o dwie setne lepszy wynik w finale.

Znakomity początek sezonu

Pia Skrzyszowska najszybsza w Europie. Rekord Polski coraz bliżej Pia Skrzyszowska... czytaj dalej » Był to, jak się później okazało, dopiero początek doskonałych występów Skrzyszowskiej.

4 lutego w łódzkiej Atlas Arenie pobiegła w finale 7,78 s, wygrywając drugie zawody w sezonie i ustanawiając swój życiowy rekord, zaledwie o 0,01 s gorszy od 42-letniego już rekordu Polski Zofii Bielczyk.

Cztery dni później polska sprinterka wygrała kolejny mityng, tym razem w Toruniu, uzyskując w finale czas 7,79 s.

Najlepszy w tym roku czas na świecie

W tym roku lepszy czas od Skrzyszowskiej na 60 m przez płotki uzyskała tylko Amerykanka Masai Rusell. Ale studenckie zawody, podczas których pobiegła z czasem 7,75 s, nie są oficjalnie uznawane przez władze światowej lekkoatletyki.

21-letnia Polka znajduje się więc obecnie na szczycie tegorocznych zestawień. Jej wynik z 4 lutego jest na 19. miejscu listy wszech czasów, którą otwiera Szwedka Susanna Kallur z wynikiem 7,68 s, uzyskanym w 2008 roku.

W tym sezonie Polka nie poprawi swoich osiągnięć na 60 m przez płotki. Kontuzja mięśnia dwugłowego skłoniła sprinterkę do podjęcia decyzji o zakończeniu rywalizacji w hali.