Niebezpieczny upadek Polaka. Tyczka połamała się na trzy części

Igrzyska żołnierzy-sportowców odbywają się po raz siódmy. Do Wuhan poleciało 194 Polaków.



Wojciechowski po pokonaniu poprzeczki zawieszonej na wysokości 5,50 m był pewny co najmniej srebrnego medalu. O tytuł walczył z Brazylijczykiem Augusto Dutrą. Kwestia złota rozstrzygnęła się na wysokości 5,60 m. Wojciechowski pokonał ją za drugim razem, Dutra spalił trzy próby. Polak mógł świętować.



Wynik niezbyt efektowny, bo w tym sezonie najlepszy to 6,06 m, a uzyskał go Amerykanin Sam Kendricks. Sam Wojciechowski też potrafi wyżej skakać - podczas lipcowego mityngu Diamentowej Ligi w Monako uzyskał 5,87 m.

Dramat przy próbie pobicie rekordu

Polaka wysokość 5,60 m w Wuhan nie satysfakcjonowała. Zaatakował rekord igrzysk (5,81 m), należący do niego od 2011 roku. Wtedy doszło do dramatu.



Przy pierwszym podejściu Polakowi pękła tyczka. Złamała się w dwóch miejscach, Wojciechowski nieszczęśliwie upadł na materac. Więcej już nie skakał.





"Kciuk w górę, choć mój dziś trochę ucierpiał ... na zakończenie sezonu na Wojskowych Igrzyskach sięgnąłem po złoto. Wynik 5.60 może nie jest szaleństwem ale jak na ten okres i tak długi sezon jest dobrze" - napisał już po wszystkim tyczkarz.

Złoty medal okupiony urazem

Tytuł zadedykował zmarłemu niedawno trenerowi Wiesławowi Czapiewskiemu.

Pękające tyczki to nie taka rzadka sprawa w tej konkurencji. Łamią się, gdy źle trafi się nią o rozbieg, czasem po prostu nie wytrzymują uderzenia o metalowe zagłębienie przed materacem. Tyczki są zbudowane głównie z włókna węglowego, a to ma to do siebie, że jest kruche. Stąd istotne jest odpowiednie dobranie jej twardości. Bywa też, że tyczka doznaje wcześniej mikrouszkodzenia, uderzając na przykład o stojak albo uszkadzając się w trakcie transportu. To powoduje, że później nie ugina się tak, jak powinna.



Podczas niedawnych lekkoatletycznych mistrzostw świata tyczka złamała się walczącej w finale Angeliki Bengtsson. Szwedka spadła na plecy, ale skakała dalej. Już na innej pobiła rekord kraju, w mistrzostwach zajęła szóste miejsce.

Swego czasu autodestrukcji uległa tyczka Anny Rogowskiej, jednej z najlepszych polskich zawodniczek w tej dyscyplinie. W 2011 roku Rogowska skakała w konkursie na sopockim molo. Podczas jednej z prób jej tyczka się połamała, a zawodniczka upadła na zeskok, rozcinając dłoń. Poszkodowaną zabrano do szpitala, tam założono jej osiem szwów. Do treningów wróciła po trzech tygodniach.



Polska w Wuhan zdobyła 53 krążki, w tym siedem złotych. Zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji medalowej.