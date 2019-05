Pobiegli w Wings For Life. "Polacy specjalistami od tego biegu"

Wings For Life odbywa się w 12 lokalizacjach na świecie

Video: tvn24

Wings For Life odbywa się w 12 lokalizacjach na świecie

05.05 | Wings For Life to bieg wyjątkowy, a jego celem jest niesienie wsparcia i rozwój badań nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. To jedyny taki bieg, gdzie meta goni biegaczy.

»