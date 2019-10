Paweł Fajdek ma czwarte złoto mistrzostw świata. Wojciech Nowicki poza podium

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Lisek odebrał medal. "Kojarzycie ten obrazek z górą lodową?" - Na pewno... czytaj dalej » Obaj są potężnymi mężczyznami. Obaj siłą dysponują okrutną. Jako jedyni na świecie przekroczyli w tym sezonie granicę 80 m - Fajdek o 88 cm, Nowicki o 1,74 m. Rzut młotem zdominowali, rywali prześcignęli o kilka długości.

Cel był zatem jasny - walczyć o złoto. I o dublet dla Polski, z całym szacunkiem dla innych finalistów.

Fajdek życzył Nowickiemu dalekich rzutów

Musieli sobie poradzić i z presją ogromnych rozmiarów, i z własnymi oczekiwaniami, a to trudne nawet dla zawodników tak doświadczonych. Okazało się, że Nowicki, mający w dorobku dwa brązowe medale mistrzostw świata, przegrał sam ze sobą. Fajdek? On triumfuje w tej imprezie regularnie, ze złotem wracał przecież z trzech ostatnich edycji.

Obaj mocarze trenowani są przez kobiety. Nowicki przez Malwinę Sobierajską, która na stadionie bliska była utraty życia. W roku 2013 kątem oka dostrzegła lecący prosto na nią młot. Dokładnie 7,26 kilograma żelastwa na metalowej lince, rozpędzone prawami fizyki. Padła znokautowana. Diagnoza - pięć złamanych żeber, jedno z nich zatrzymane tuż obok serca, strzaskana łopatka. I przebite płuca, których fragmenty usuwać trzeba było operacyjnie.

Fajdek ćwiczy pod okiem Jolanty Kumor, swojej byłej nauczycielki wuefu. To ona odkryła jego talent.

Panowie zapewniali, że są dobrze, a nawet bardzo dobre przygotowani do środowej rywalizacji. Obrońca tytułu też, choć on gonił czas, bo w marcu przeszedł zabieg kontuzjowanej łydki. Zapowiadał, że Wojtkowi owszem, życzy w Dausze dalekich rzutów, nadzieję ma jednak na to, że on rzuci od kolegi choć o centymetr dalej. - Srebro uznam za porażkę - oświadczył.

Źródło: Adam Warżawa / PAP Nowicki i Fajdek przed rozpoczęciem finału

Nowicki nie dał rady

Jak zaczną ten konkurs? Czy już na początku pokażą, kto tu rządzi?

Nowicki - 76,25. Spokojnie. Bez szaleństw. Węgier Bence Halasz - 78,18. Kończący kolejkę Fajdek - 79,34. Wybornie, o to chodziło. Został liderem, drugi z Polaków był trzeci.

Halasz drugą próbę spalił, czyli wypadł poza koło, a było prawie 80 m. Zanosiło się na walkę, zanosiło na emocje.

Udowodnił to Francuz Quentin Bigot - wynikiem 78,06 wyprzedził Nowickiego.

Fajdek w serii drugiej był bardziej agresywny. Kiedy wypuścił młot z rąk, krzyczał na cały stadion. 80,16! Ktoś się do niego zbliży? Kiedy zdobywał złoto dwa lata temu w Londynie, nie przekroczył 80 m - było wtedy 79,81.

Oglądaj Wideo: Eurosport Nowicki tuż za podium w rzucie młotem

Po trzech seriach Nowicki zajmował miejsce piąte, lepiej od niego zaprezentował się jeszcze Norweg Eivind Henriksen. Polak musiał ze sobą porozmawiać, musiał się obudzić. 77,42 w rzucie czwartym dawało pozycję czwartą, wciąż poza podium. Z niedowierzaniem kręcił głową.

A Fajdek jeszcze dołożył - 80,50. I był z siebie niezadowolony, naprawdę.

Nowicki wreszcie rzucił daleko. Co z tego, skoro próba była spalona. Została jeszcze ta ostatnia, wszystko albo nic. Podszedł przed nią do trybun, do siedzącej tam trenerki. Pokazywała mu, co ma zrobić, gdzie popełnia błędy, gdzie są te decydujące o zwycięstwie lub porażce niuanse.

Nie dał rady. 77,69. Czwarta lokata. Tylko czwarta.

Fajdek mistrzem. Srebro dla Bigota, brąz dla Halasza.

Czołówka finału rzutu młotem mężczyzn

1. Paweł Fajdek (Polska) 80,50

2. Quentin Bigot (Francja) 78,19

3. Bence Halasz (Węgry) 78,18

4. Wojciech Nowicki (Polska) 77,69

Transmisje z mistrzostw w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player

