"Oszustwo, ukradli mi medal". Hiszpan wściekły po finale mistrzostw świata

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Wszystko rozegrało się na przedostatnim płotku, niespełna 30 m przed metą. Biegnący na czwartym torze mistrz olimpijski i świata McLeod stracił równowagę i wyraźnie przeszkodził pędzącemu obok Ortedze, który zajmował wówczas trzecie miejsce. Dla obydwu skończyło się fatalnie - Hiszpan finiszował piąty, a Jamajczyk w ogóle nie został sklasyfikowany.

Pędził po medal, poczuł ból i upadł. Marzenia runęły 30 metrów przed metą Od medalu, być... czytaj dalej » Po biegu zrobiło się gorąco. Hiszpanie nie czekali i od razu złożyli oficjalny protest, ale nic nie ugrali. W nocy ich zażalenie zostało rozpatrzone przez światową federację i odrzucone, a wyniki biegu zatwierdzone.

"Tykająca bomba"

"Orlando biegł po złoto, może po srebro albo brąz... Już nigdy się nie dowiemy. Dwa płotki przed końcem McLeod potknął się, wparował na piąty tor i wyrzucił Ortegę, niemającego szans na reakcję, z wyścigu. Wygrał Grant Holloway, a kolejne medale zgarnęli Siergiej Szubienkow i Pascal Martinot-Lagarde, którzy szczęśliwie nie biegli obok karaibskiej tykającej bomby zegarowej" - grzmi hiszpański "AS".

Wściekłości nie kryje też sam Ortega, który w swoim stylu zaczął wolniej i od połowy dystansu wyraźnie zbliżał się do medalu. - To nie pierwszy raz, kiedy przesuwam się do przodu, a przez McLeoda tracę szanse - zżymał się po biegu.

Źródło: PAP/EPA Jamajczyk też mógł zdobyć medal, ale upadł

Zwycięzca tegorocznej Diamentowej Ligi w ostrych słowach odniósł się też do odrzuconego przez IAAF protestu. - To oszustwo, IAAF powinien coś z tym zrobić. Wszyscy widzieli, że zacząłem z tyłu i szybko przesuwałem się do przodu. To oczywiste, że McLeod wbiegł na mój tor. Jestem w stanie zaakceptować wiele, ale nie coś takiego. Ukradli mi medal - stwierdził.

Po wszystkim Jamajczyk przeprosił za swój błąd. Ale to dla Ortegi żadne pocieszenie.

Wyniki finału biegu na 110 m ppł:

1. Grant Holloway (USA) 13,10

2. Siergiej Szubenkow (Rosja/neutralna flaga) 13,15

3. Pascal Martinot-Lagarde (Francja)

