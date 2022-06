Upokorzył rywala czy nie? Kontrowersyjny gest mistrza świata

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Lyles, który przygotowuje się do obrony tytułu mistrza świata (15-24 lipca w Eugene), był oczywiście faworytem niedzielnego biegu, ale długo oglądał plecy Erriyona Knightona. Fenomenalny 18-latek prowadził przez dłuższą część dystansu i zanosiło się na to, że zdetronizuje mistrza.

Wilfried Happio pobity przed startem. Wygrał z zasłoniętym okiem Szalony dzień dla... czytaj dalej » Finisz Lyles miał jednak fenomenalny, a Knighton nie był w stanie utrzymać narzuconego przez siebie znakomitego tempa. 24-letni sprinter dogonił młodszego rywala, a kiedy zorientował, że ten nie będzie w stanie już mu zagrozić, zdobył się na gest, o którym zrobiło się głośno.

Kto tu rządzi

Mistrz świata na 200 metrów jeszcze nie wyprzedził Knightona, a już był pewny swego. Gdy się z nim zrównał, odwrócił w jego kierunku głowę, zaczął coś mówić, po czym skierował palec w jego stronę, jakby chciał pokazać, kto tu rządzi.

Przez cały ten czas kontrolował przebieg rywalizacji. I rzeczywiście: Lyles wygrał w czasie 19,67, drugi Knighton uzyskał 19,69.



Noah Lyles is absolutely wild for thispic.twitter.com/OKRPsHzoEw — Why Not You? (@RoTheSauceGod) June 27, 2022

Źródło: Getty Images Noah Lyles to mistrz świata na 200 metrów

Zachowanie Lylesa, który w zeszłym roku wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio, względem młodszego o sześć lat rodaka zostało odebrane różnie. Komentatorzy jednej z amerykańskich stacji w trakcie transmisji przyjęli to ze śmiechem, ale pojawiło się mnóstwo głosów zarzucających Lylesowi brak szacunku do rywala.

Sam Lyles nie widział w swoim geście nic zdrożnego.

- Zobaczyłem, że osiągnął swoją maksymalną prędkość, i powiedziałem, że jestem szybszy - wyjaśniał w rozmowie z NBC.

Nie wszystkich te tłumaczenia przekonały, dlatego Lyles zdecydował się jeszcze raz wyjaśnić sprawę w mediach społecznościowych.

"To było do wszystkich, którzy już mnie skreślili, ponieważ na scenie pojawił się nowy gracz. Erriyon to niesamowity talent i już to udowodnił. Ale to nie znaczy, że sprzedam tanio skórę!" - podkreślił.

Obaj zakwalifikowali się do mistrzostw świata, które wracają do lekkoatletycznego kalendarza po trzyletniej przerwie.