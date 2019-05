Cudem się uratowali, zostali wykluczeni. Przedziwne przekazanie pałeczki

Sytuacja miała miejsce tuż przed ostatnią prostą biegu eliminacyjnego w Jokohamie, gdzie w sobotę ruszyła impreza. Pędzącego Jokiego Koikę zmieniał Yoshida Kiryu, srebrny medalista igrzysk w Rio. Ich drużyna była na prowadzeniu. Za chwilę je straciła, bo zanim Kiryu chwycił pałeczkę, zdążył zostać wyprzedzony przez innych zawodników.

List w sprawie Semenyi. Bez ograniczeń uprawniona do startów z mężczyznami Stanowisko władz... czytaj dalej » Problemy z jej opanowaniem miał ogromne. Patrząc na to jak kuriozalnie wyglądała zmiana, trzeba jednak przyznać, że Japończycy i tak dokonali nie lada wyczynu w ogóle docierając do mety. Pałeczka cudem nie spadła na ziemię, o co walczył Koike, który w pewnym momencie podbił ją nawet przedramieniem.

Dowiedzieli się o dyskwalifikacji

Japończycy skończyli bieg na trzecim miejscu. Te dawało im kwalifikacje do finału. Ale radość trwała krótko. Żonglerskich umiejętności gospodarzy nie docenili sędziowie. Zaraz po wyścigu Kiryu, Koike i ich dwóch kolegów zdyskwalifikowano, uznając, że pałeczka została przekazana poza wyznaczoną strefą.

Bieg wygrali Amerykanie, w których składzie walczył między innymi Justin Gatlin. Drugie miejsce zajęli Chińczycy. Najszybsi w eliminacjach byli Brytyjczycy z czasem 38,11.

Źródło: Getty Images Pałeczka nie chciała się słuchać Japończyków

Polskie sztafety na razie bez kwalifikacji

Światowe zawody IAAF są ważną imprezą w lekkoatletycznym kalendarzu. To szansa na uzyskanie kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw świata w Dausze (28 września - 6 października). Przepustkę uzyskuje dziesięć najlepszych ekip.

O ogromnym pechu mogą mówić obie polskie sztafety 4x100 m, które w biegach eliminacyjnych także zgubiły pałeczkę. Szczególnie panie miały duże szanse na awans do finału i kwalifikację, bo do feralnej ostatniej zmiany pomiędzy Mariką Popowicz-Drapałą i Ewą Swobodą biegły naprawdę dobrze.

Krótka sztafeta będzie musiała szukać szansy zdobycia przepustki do Dauhy w rankingu czasów. Będzie to o tyle trudne, że awansu z zawodów IAAF w Jokohamie nie wywalczyły też m.in. Brytyjki, Francuzki i Nigeryjki.

Impreza zakończy się w niedzielę.