Skończył słynny maraton ze świetnym czasem. W drodze do domu zmarł

Na trasie biegu wsiadła w samochód, przeprasza za coś innego. "Jestem idiotką" Czołowa biegaczka... czytaj dalej » Pochodzący z Nottingham Shanks był bardzo doświadczonym biegaczem. Ze swojego ostatniego występu mógł być zadowolony, bo trasę maratonu pokonał w świetnym czasie dwóch godzin, 53 minut oraz 26 sekund.

Specjalna zbiórka ku pamięci Shanksa

Jak podali organizatorzy, dramat rozegrał się w momencie, gdy 45-latek wracał po swoim starcie do domu. Nie ujawniono szczegółów, wiadomo tylko, że jego życia nie udało się uratować.

"Chcemy wyrazić szczere kondolencje żonie Steve'a - Jess, jego rodzinie oraz znajomym. Dalsze informacje będą udzielane przez bliskich zmarłego, w zależności od ich chęci" - napisano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych maratonu londyńskiego.

W oświadczeniu dodano, że przyczyna zgonu zostanie ustalona na podstawie kolejnych badań. Ku pamięci Shanksa została z kolei utworzona specjalna zbiórka, a zebrane fundusze mają trafić na rzecz Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.



Everyone at London Marathon Events was deeply saddened to hear about the sudden death of Steve Shanks as he travelled home on Sunday 23 April after taking part in the London Marathon.



A fundraising page has been set up in Steve’s memory here: https://t.co/8HJePAUSkfpic.twitter.com/Dh0CyxMY32 — TCS London Marathon (@LondonMarathon) April 26, 2023





Niedzielną rywalizację w Londynie wygrał Kenijczyk Kelvin Kiptum, który uzyskał drugi najlepszy czas w historii na tym dystansie (2:01.25). Jego wynik był zaledwie o 16 sekund gorszy od rekordu świata rodaka Eliuda Kipchoge.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kelvin Kiptum wygrał maraton w Londynie i uzyskał 2. najszybszy czas w historii

Jak podaje agencja Reuters, ostatnią edycję biegu w stolicy Wielkiej Brytanii ukończyło ponad 48 tysięcy osób.