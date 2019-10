Stadion w Dausze zatrząsł się w posadach. Barshim obronił tytuł mistrza świata

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Organizatorzy lekkoatletycznych mistrzostw świata od początku zmagają się z marną frekwencją. Trybuny 40-tysięcznika Chalifa zostały na tę imprezę domyślnie okrojone o połowę, ale i tak zawodników najczęściej straszyły puste krzesełka.

- Weszłam dziś na stadion, rozejrzałam się i powiedziałam: czy to na pewno mistrzostwa świata? - ubolewała po jednym z pierwszych dni występująca w Dausze w roli ekspertki mistrzyni olimpijska w siedmioboju Denise Lewis.

Nieprzypadkowo trybuny udało się wypełnić dopiero ósmego dnia mistrzostw świata. Na wieczór zaplanowano bowiem finału skoku wzwyż z jedynym człowiekiem, który mógł ściągnąć na Chalifę komplet publiczności.

Barshim to mistrz świata z Londynu i srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Rio. Był naturalnym kandydatem do medalu, choć to nie jego sezon. Wraca po poważnej kontuzji i nie jest w najlepszej dyspozycji. Tyle teorii.

W praktyce trenowany przez Stanisława Szczyrbę Barshim po raz kolejny na imprezie rangi mistrzowskiej pokazał wszystkim, gdzie raki zimują, jako jedyny przeskakując poprzeczkę na 2,37. Do końca kroku próbowali mu dotrzymać startujący pod neutralną flagą Michaił Akimienko i Ilja Iwaniuk, jednak obaj zatrzymali się na 2,35. Srebro przypadło Akimience, który aż do 2,37 nie miał żadnej zrzutki.

Niewiele brakowało, by katarska publiczność obeszła się smakiem. Chwilę prawdy Barshim przeżył na 2,33. Broniący tytułu mistrza świata skoczek dwa razy strącił poprzeczkę i została mu trzecia, ostatnia próba. Ale będąc pod ścianą, niesiony dopingiem publiczności 28-latek wytrzymał presję i w świetnym stylu zaliczył wysokość.

To był przełomowy moment tego konkursu. 2,35 i 2,37 faworyt Katarczyków zaliczał już w pierwszych podejściach, spokojnie czekając na to, co zrobią rywale. A nie zrobili już nic, w związku z czym wreszcie wypełnione po brzegi trybuny w Dausze dostały to, co chciały.

W finale skoku wzwyż zabrakło Polaków, ale trudno wyobrazić sobie bardziej polskiego sportowca niż Barshim. Zawodnik z Kataru trenowany jest przez naszego trenera, za opiekę medyczną w jego teamie odpowiada kolejny Polak Marek Prorok, a idolem Barshima z dzieciństwa był srebrny medalista z Aten Artur Partyka.

