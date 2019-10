Wpadka na mistrzostwach świata. Bohater nie doczekał się medalu

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Stadion w Dausze zatrząsł się w posadach. Barshim obronił tytuł mistrza świata Po tym konkursie... czytaj dalej » Najwyraźniej nikt nie wiedział, że po biegu na 400 m mężczyzn zaplanowane jest wręczenie medali w skoku wzwyż.

Jako że przestało działać także zasilanie, zawodnicy bardzo długo stali przed podium i czekali sami nie bardzo wiedząc na co. Scena była komiczna. Pusty stadion i trzech skoczków przed podium w ciemności. Ostatecznie po kilku minutach lekkoatleci zeszli ze sceny, a dekoracja się nie odbyła i została przełożona na sobotę.

Srebro zdobył Michaił Akimienko, brąz Ilja Iwaniuk.

Nie miał żalu

Zaskoczenie jest podwójne, że wszystko odbyło się w ten sposób, bo Barshim to absolutny bohater katarskiego sportu. Pierwszy raz w trakcie mistrzostw świata stadion wypełnił się po brzegi właśnie dla bohatera gospodarzy.

Kibice zgotowali Barshimowi piękne przyjęcie. Ich ulubieniec odwdzięczyć się najlepiej jak mógł i obronił tytuł mistrza świata, co w przeszłości nikomu się nie udało. 28-latek, którego trenerem jest Polak Stanisław Szczyrba, nie miał żalu o to, że z powodu problemów technicznych dekorację przełożono na sobotę.

Źródło: Getty Images Matuz Barshim

Deklasacja w wielkim finale. Gardiner popędził po złoto Bez większych... czytaj dalej » - Cieszę się, że ceremonia będzie jutro, bo jestem już bardzo zmęczony - agencja Reutera cytuje Barshima. - Dla mnie to po prostu sen. W domu to jest niesamowite. Nie byłem gotowy na sto procent, ale kiedy zobaczyłem tych wszystkich ludzi, którzy mnie dopinguję, to nawet gdyby mnie wzięli z wózka inwalidzkiego albo karetki, to i tak starałbym się z całych sił - mówił złoty medalista igrzysk z Rio de Janeiro.

Ciężka kontuzja

Barshim spisał się rewelacyjnie, uzyskując wynik 2,37 m. Ale jak powiedział cytowany przez PAP trener Szczyrba jeszcze nie tak dawno nie wiadomo było, czy reprezentant Kataru będzie kontynuować karierę.

- Wiedziałem, że Mutaz może bardzo wysoko skoczyć. Ale on w to nie wierzył. Przeszedł bardzo długą i trudną drogę, by znaleźć się w tym miejscu. Wiosną zeszłego roku całkowicie zerwał ścięgno Achillesa. Wtedy pojawiło się pytanie, czy będzie w stanie w ogóle wrócić do sportu. To była loteria - wspominał.