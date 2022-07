Syn biegł po złoto, ojciec tracił głos za mikrofonem. Wyjątkowe chwile na mistrzostwach świata

Zwycięstwo Wightmana na 1500 metów było jedną z największych niespodzianek piątego dnia mistrzostw świata w Eugene. Brytyjczyk miał wprawdzie drugi najlepszy wynik na tegorocznych listach, ale do tej pory jego największym sukcesem był brązowy medal mistrzostw Europy z 2018 roku.

Oglądasz Wideo: SNTV Wightman ze złotym medalem w biegu na 1500m

"To było surrealistyczne"

Sukces zawodnika pochodzącego z Nottingham z bliska obserwował jego ojciec. Geoff Wightman - oprócz tego, że jest trenerem syna - w Stanach Zjednoczonych pełni przy okazji funkcję stadionowego spikera. Sensacyjna noc w Eugene. Faworyci bez medalu To była noc pełna... czytaj dalej »

W mediach społecznościowych opublikowano film, na którym Wightman senior przeżywa ostatnie metry rywalizacji na bieżni. Nie dziwi fakt, że z trudem powstrzymywał łzy, obserwując znakomity bieg swojego podopiecznego.

- Muszę wam powiedzieć, dlaczego kamera jest skierowana na mnie. Przed chwilą wygrał mój syn, on jest mistrzem świata - powiedział w stronę kibiców w momencie, gdy pokazano go na wielkim stadionowym ekranie tuż po zwycięstwie 28-latka.

- To było surrealistyczne, kiedy obserwowałem, jak zdobywa złoto. Pomyślałem: znam tego faceta, wygląda znajomo - dodał później.



Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. @JakeSWightman@WightmanGeoff@SusanWightman6pic.twitter.com/8I8IT6ntwb — Katharine Merry (@KatharineMerry) July 20, 2022





Wightman uzyskał w Eugene czas 3.29,23, będący najlepszym tegorocznym wynikiem na dystansie 1500 metrów. Drugie miejsce zajął Norweg Jakob Ingebritsen (3.29,47), a trzecie Hiszpan Mohamed Katir (3.29,90).

Jedyny Polak w finale - Michał Rozmys - był dziesiąty (3.34,58).