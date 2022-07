Na bieżni była sama, resztkami sił doturlała się do mety. "Ten sport potrafi być brutalny"

Zagre na starcie eliminacyjnego biegu na 100 metrów przez płotki pierwszy raz pojawiła się w sobotę rano. Na trasie miała poważne problemy, uzyskała słaby czas, za co obwiniła rozpraszające ją rywalki.

Była kolejna szansa

Kilka godzin później pobiegła raz jeszcze. Tym razem na bieżni była tylko ona, a jedyne, co mogło utrudnić jej zadanie to dziesięć płotków, ustawionych na dystansie. Co więcej poprawiły się warunki na stadionie, było cieplej, zawodniczce powinno być więc o wiele łatwiej.

Belgijka zaliczyła świetny początek. Czas, który dawał jej awans do półfinału, czyli około 13.12 ss (lepszy od najsłabszego dającego przepustkę), był jak najbardziej w zasięgu. Wszystko zmieniło się na ostatnich metrach. Wtedy nogą zakroczną zahaczyła o ostatni płotek.

Źródło: PAP/EPA Belgijka zahaczyła o płotek nogą zakroczną

Kolizja wytrąciła ją z równowagi, zawodniczka rozpoczęła kolejną walkę, tym razem, aby nie upaść. Nic z tego. Ostatecznie nie była w stanie nic zrobić.

Na bieżnię runęła tuż przed linią mety, przekroczyła ją, owszem, ale turlając się, będąc wyraźnie wyczerpaną, narażając się na kontuzję.

Zmierzony czas? Powyżej czternastu sekund. Za mało, aby awansować.



#WCHOregon22pic.twitter.com/1Atr0AX7Hb — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) July 24, 2022 Źródło: PAP/EPA Zagre przewróciła się za ostatnim płotkiem Źródło: PAP/EPA Zawodniczka cudem minęła linię mety, była załamana

Po wszystkim Zagre jeszcze przez chwilę leżała na bieżni, jakby nie była w stanie uwierzyć w to, co ją spotkało. Gdy stanęła na nogi szybkim krokiem opuściła tory i udała się do szatni.

Wypadało jej tylko współczuć, co uczynił między innymi były amerykański lekkoatleta Michael Johnson. "Ten sport potrafi być brutalny" - napisał świetny swego czasu sprinter.



